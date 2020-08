Kia Carnival 2021: nueva generación y nueva en todo

Hace una semana, Kia develaba el primer teaser de la cuarta generación de la van Carnival y ahora el fabricante surcoreano terminó de cuajo con la espera. Presentó la nueva Carnival 2021, que es una evolución completa en términos estéticos y que, incluso, Kia quiere poner en la línea de un nuevo segmento al que llama ‘Grand Utility Vehicle’.

Kia señala que la Carnival revalida la herencia de sus tres antecesoras que han puesto dos millones de unidades, pero ahora con un sentido de solidez estructural y una apariencia que rescata el ethos del nuevo ADN de la compañía, encarnado principalmente en una trompa Tiger Nose.

Efectivamente, la van más grande de Kia -por sobre el Carens- lleva un renovado frontal que luce elegante. Se caracteriza por un capó de cuatro líneas paralelas una grilla de líneas diagonales cromadas que crea rombos entrelazados de dos niveles. Por el costado, los faros principales son dobles, aunque están separados por un diseño de LED que pareciera seguir la línea baja de la mencionada parrilla. El conjunto se sella con discretos faros neblineros que se ubican bien abajo, junto a tomas de aire laterales en disposición vertical.

Los cambios son notorios respecto de la tercera generación.

Por el costado destaca otros tres motivos en croom. Primero las llantas -que Kia no especifica el tamaño-, pero también la barras de techo, una línea que va por debajo de ambas puertas y sobre todo a partir del pilar C y extendiéndose por debajo de la tercera ventanilla, hasta llegar al portalón. En la zaga, por su parte, se continúa con este detalle nacido en el pilar C, subrayando la luneta y posicionándose justo encima de la vistosa luz de freno que recorre todo el ancho de la vista trasera. El spoiler también es un gran detalle, puesto que nace a la misma altura de la luneta y se va engrosando hasta el techo. Sin duda, todos detalles que ayudan a proyectar una imagen continuista en cada uno de los frentes.

Kia no detalla ningún aspecto mecánico y es que seguramente cada especificación estará adaptado al mercado donde se ofrezca. Llegará a los concesionarios surcoreanos a partir del tercer trimestre y más tarde hará su debut en las diferentes regiones donde se ofrece actualmente.