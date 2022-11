Kia lanza el Niro, su primer auto eléctrico en Chile

Kia espera que en 2030 el 25% de sus ventas mundiales sean vehículos eléctricos, es decir, 1,2 millones de unidades salidas desde sus fábricas serán de cero emisiones. Para eso, la marca coreana tiene un plan estrategia de lanzar 14 modelos eléctricos nuevos antes de 2027. Para lograr este objetivo, que se enmarca en un plan de sustentabilidad con tres pilares (movilidad sustentable, energías renovables y plantas sustentables) la firma acelera el tranco para tener en todos sus mercados un line up acorde a la estrategia mundial y sumándola a las directrices locales de cada uno de los países donde tiene presencia.

“Nuestro propósito es ser una empresa de movilidad y por eso la importancia de las alianzas que como Kia Chile, a través de Indumotora, hemos implementado con diversos actores en el mercado nacional”, señaló Máximo Morel, gerente general de Kia Chile, quien agregó “hoy damos un paso importante en este compromiso, el que tenemos como marca y el que Chile pretende lograr en 2035, que es que para ese año, todos los modelos nuevos que se vendan en el mercado nacional sean cero emisiones”.

Con eso en mente llega el nuevo Kia Niro EV, el primer modelo 100% eléctrico de la marca en el país, el cual también estará disponible en su versión híbrida. “Esto es el comienzo de este proceso de electrificación de Kia”, afirmó el ejecutivo.

Se trata de la segunda generación del Niro, modelo que en su llegó a Chile en 2017, pero solo en su versión híbrida convencional, y que ahora se renueva por completo, además de llegar con varios premios bajo el brazo, y estando entre los siete finalistas del Auto del Año en Europa, galardón que se dará a conocer en enero próximo.

Nueva imagen

La segunda generación del Kia Niro está basado en el Haba Niro, presentado en 2019, y que tiene como la filosofía de diseño “Opposites United”, inspirada en la naturaleza, la misma que debutó en el nuevo Sportage.

Pese a que mantiene la misma plataforma, el nuevo Niro se ve mucho más como un SUV que un crossover, como fue concebido en sus inicios. En esta nueva generación es más grande en todas sus medidas y llega a los 4.420 mm de largo, 1.825 mm de ancho y tiene 2.720 mm entre los ejes, con una capacidad del maletero que alcanza los 475 litros en el EV (+20 litros adicionales en el Frunk, su compartimiento frontal) y 357 litros en la variante HEV. A estos números se suma su buen 0,29 de Cx, lo que se da gracias a su trabajado diseño, ideal para lograr una mayor eficiencia, sobre todo en el caso de vehículos cero emisiones.

Respecto a su diseño destaca la ya conocida parrilla nariz de tigre, la cual ha ido evolucionando con los años y la nueva identidad de Kia en sus diseños, el que se suma a unos llamativos focos inclinados hacia arriba, donde se alojan las luces de conducción diurna.

El Niro EV se distingue de su hermano HEV por las terminaciones exteriores que tiene, según el color de carrocería, los que pueden ser Steel Grey o negro, además de un parachoques y look frontal diferenciado, con una parrilla cerrada y con acentos en piano black. La solución Kia para la entrada de carga eléctrica fue ponerlo justo por debajo del logo, quedando en una posición cómoda y sutilmente camuflada. En tanto en la zaga, destacan las luces trasera Led en forma de búmeran, los que se combinan con el Aero Pilar C, destacando el spoiler con una amplia luz transversal y un gran parachoques con protectores para un look distintivo y lleno de estilo.

La firma coreana dotó el interior del nuevo Niro con muchos materiales reciclados, incluso con tapices veganos. Destaca el tablero, de forma media curvo hacia los ocupantes.

El Niro HEV viene con pantallas duales panorámicas de 10,25′' (una para el cuadro de instrumentros y otra para el sistema de infoentretenimiento), mientras que en el Niro EV ésta será de 8′'. Lo que sí ambas versiones tienen es la conectividad inalámrbica para Apple CarPlay y Android Auto, incluyendo un cargador de estas características para teléfonos compatibles, puertos USB delanteros y traseros, iluminación ambiental, entre otros. La variante eléctrica además cuenta una palanca de cambios E-shift, paddle shifter con selector de modos de manejo y frenos con sistema de regeneración inteligente.

“All-new Niro combina lo mejor del diseño de Kia para seguir inspirando con un estilo atractivo y eficiente, que permite obtener excelentes cifras de rendimiento sin comprometer un look llamativo y vanguardista, donde la dinámica y el desempeño conviven para seguir generando movimiento que inspira”, comenta Felipe Saitúa, Gerente de Producto de Kia.

La seguridad es otro punto en el que Kia está trabajando y poniendo énfasis cada vez que lanza un modelo en el mercado nacional.

De serie viene con siete airbags, cámara de retroceso con sensores, monitor de presión de neumáticos, asistente de partida en pendiente, sistema de frenado multicolisión, alerta de pasajero en el asiento trasero, entre otros.

Además, en las versiones Full (se ofrece también la variante Entry, tanto en el EV como HEV) agrega el sistema Drive Wise, que ofrece varias asistencias a la conducción, como la alerta de atención del conductor, sensor de punto ciego con intervención, alerta de tráfico cruzado, asistente de salida segura, asistente de mantenimiento de carril, asistente de seguimiento de carril, asistente de colisión frontal en curvas, asistente de luces altas, control crucero inteligente con Stop & Go, entre otros.

Mecánicas para el Niro

Kia dotó de una moderna y tecnológica gama de motores al nuevo Niro.

El Niro HEV monta un motor híbrido Smartstream GDI 1.6 litros, que entre su bloque de gasolina y el eléctrico, logra una potencia total de 139 Hp, acoplado a una transmisión automática de doble embrague DCT de seis marchas, que homologa un consumo mixto de 25,1 km/l.

Por su parte, el Niro EV, viene con un motor eléctrico que se alimenta de una batería de 64,8 kWh, con una potencia de 201 Hp y 255 Nm de torque máximo, y cuenta con una autonomía de 460 kilómetros en ciclo NEDC. Tarda 6 horas 20 minutos en cargarse en una fuente de carga normal, o bien 45 minutos en carga rápida.

Los precios son los siguientes:

Kia Niro HEV Entry $ 29.990.000

Kia Niro HEV Full $ 34.990.000

Kia Niro EV Entry $ 45.990.000

Kia Niro EV Full $ 49.990.000

La marca espera vender cerca de 200 unidades anuales entre las cuatro variantes, muy por sobre las 50 que se estaban vendiendo en la actualidad.