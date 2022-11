La colección de autos de Neymar crece con un pequeño urbano eléctrico

Uno de los jugadores llamado a ser estrella en Qatar 2022 es Neymar Jr. El brasileño se ilusiona con levantar el máximo trofeo y darle a Brasil su sexta Copa del Mundo.

Pero el jugador del PSG no solo disfruta dentro del campo de juego. También es un fanático de los autos y en su colección personal suma llamativos y exclusivos modelos, entre ellos un Lykan Hypersport o un Koenigsegg CCXR Trevita.

Debido a su cercanía al mundo motor, no extrañó que hace un tiempo fuese invitado a ser embajador de una marca. Pero el brasileño no se asoció con un fabricante tradicional, sino con la marca alemana Next.e Go.

Esta compañía de vehículos eléctricos y sistemas de movilidad sostenible es de reciente creación. Fundada en 2015, tiene su sede en Aquisgrán y nació como e.GO Mobile AG gracias al empuje de Aachen Günther Schuh.

La alianza con Neymar Jr. se dio a conocer hace unos meses. “Neymar Jr. es la encarnación misma de la creatividad y la determinación, lo que yo llamo el poder del propósito, y esto resuena bien con los valores de nuestra marca y es lo que unió a e.GO Mobile y Neymar Jr. Ahora, uniendo fuerzas, agilizaremos e impulsaremos una ola de cambio hacia un mundo más sostenible y libre de emisiones; ¡una ola como las que ves en el estadio pero eléctrica!”, señaló en su momento Ali Vezvaei, presidente de la junta de Next.e.GO Mobile SE.

“Estoy muy feliz de poder comenzar esta asociación con e.GO Mobile, apoyando su esfuerzo global por la electromovilidad sostenible. e.GO Mobile es una marca muy innovadora, que construye coches eléctricos que no solo son únicos y divertidos de conducir, sino también verdaderamente sostenibles. Nací y crecí en un país con mucho tráfico urbano, por lo que el impacto ambiental y económico positivo de la electromovilidad es enorme”, reconoció Neymar Jr.

El acuedo entre el futbolista y la empresa se fortaleció hace unos días, cuando el delantero publicó imágenes del nuevo vehículo que le entregaron y que se suma a su cuantiosa colección.

Según se pudo ver en la cuenta de Instagram de Neymar Jr., la empresa alemana le entregó el nuevo e.wave X, modelo que está totalmente personalizado y de un color verde flúor.

El e.wave X de Neymar está valorizado en 25 mil euros (muy lejos de las millonarias cifras que ha pagado por sus súper deportivos) y es de tamaño similar a un smart, con 3,4 metros de largo. Además, dispone de barras en el techo, faros de largo alcance y lo más importante, un motor eléctrico que alcanzar una autonomía de 250 km.

Un detalle que hace especial al e.wave X es que fue fabricado con piezas en 3D, lo que permite cambiar el diseño del vehículo.