Messi, Ronaldo, Naymar, Benzema, Kane, Lukaku... conoce los autos de las estrellas de Qatar

El próximo 20 de noviembre comenzará el Mundial de Qatar. El principal campeonato de fútbol arrancará con el partido entre el local y Ecuador, dando inicio a una fiesta que congregará a las mejores selecciones del planeta y a las principales estrellas. Pero las figuras que lleguen a la cita planetaria no solo compartirán el sueño de levantar el trofeo de campeón, sino que varios además son reconocidos fanáticos de los vehículos, especialmente de los deportivos y los autos de lujo. A continuación, una pequeña lista de grandes jugadores con las colecciones que poseen.

LIONEL MESSI

Lionel Messi es uno de los futbolistas de más bajo perfil que existen hoy en día, por lo que el inventario de su garaje despierta mucha curiosidad entre sus fanáticos. A lo largo de sus casi 20 años de carrera, el astro argentino ha tenido un nutrido catálogo de autos, algunos comprados, otros cedidos como parte de convenios de publicidad personales o de sus clubes.

A diferencia de otras mega estrellas deportivas, el garaje de Messi es conocido por sus autos espaciosos y funcionales, y no tan extravagantes. Uno de ellos, es el Land Rover Range Rover Evoque -personalizado con unas llantas negras-, probablemente el auto en el que más se ha visto al hoy jugador del PSG.

Otro grande de su colección es el Cadillac Escalade, un SUV con capacidad para hasta siete pasajeros y equipado con un motor V8 de 6,2 litros que entrega unos más que dignos 420 Hp de potencia. Un compañero ideal para trasladar a la familia Messi-Roccuzzo, compuesta por Lio, Antonella, sus tres hijos y mascotas.

Durante la etapa en la Audi patrocinó al FCB, Messi se dejó ver ocasionalmente con un SQ7, que es la versión que prefirió de todas las opciones propuestas. Este todoterreno finalmente fue devuelto a la marca de los anillos, tal y como quedó pactado en el acuerdo entre la entidad blaugrana y el fabricante de automóviles. Antes también disfrutó de un A7 Sportback, un RS 6 Avant y un R8.

Entre los autos que han formado o forman parte de la colección personal de “la pulga”, se anota un Maserati GranTurismo MC Stradale, un precioso coupé de color blanco, equipado con un V8 de 4,7 litros y 460 caballos -con el que hacía el 0-100 km/h en 4,7 segundos- y por el que pagó unos 200.000 euros. Se cree que ese auto fue parte de la vida de los Messi hasta hace unos cuatro años, cuando lo vendió con apenas 45.000 kilómetros en el odómetro.

A pesar de que es uno de los automóviles con los que menos se le ha visto por la calle, el Porsche Panamera también tiene espacio en la casa de Messi. Es decir, en el departamento que el futbolista tiene en las Porsche Design Tower en Miami, Estados Unidos. Su versión es la Turbo S de 550 Hp, la más equipada de la casa de Stuttgart.

Y para el final, la guinda de la torta: un Ferrari F430 Spider, uno de los primeros caprichos de Messi cuando sacó licencia de conducir. Se desplazaba con este deportivo italiano, que contaba con un V8 de 490 caballos. Las prestaciones de este supercar hoy en día son hasta discretas debido a los 4,1 segundos que necesitaba para lanzarse desde parado a la barrera de los 100 km por hora.

BONUS TRACK: ya jugando en el PSG y haciendo su nueva vida francesa, un posteo de su mujer a bordo de un Mini eléctrico, permitió que el mundo supiera que la pareja tenía un vehículo sustentable en su valiosa colección.

CRISTIANO RONALDO

La colección de Cristiano Ronaldo es probablemente la más increíble de entre todos los futbolistas. Y es que los autos son el gran vicio del crack portugués. Su nivel llega al punto de que se va de compras directo a Maranello cuando quiere un Ferrari. Se dice, extraoficialmente, que en su garaje comparten espacio 16 superdeportivos de ensueño.

Además de Cavallinos Rampante -también tiene un 599 GTO y un Ferrari F12 TdF-, el jugador del Manchester United tiene espectaculares modelos de Aston Martin, Rolls-Royce, Porsche, Bentley, Lamborghini y Bugatti. Precisamente, el Veyron de la firma francesa es su favorito. Un ejemplar de 2 millones de euros, que hizo noticia a mediados de año, tras ser chocado por un empleado en Mallorca.

Por suerte, CR7 tiene en su colección otros ejemplares de la marca de Molsheim, entre los que se cuentan un Veyron Grand Sport Vitesse negro, un Chiron bicolor en plata y negro, y nada menos que un Centodieci. Este último es una edición limitada a solo 10 unidades que celebra los 110 años de la marca y por el cual desembolsó 8 millones de euros.

Otro de los modelos más espectaculares del garaje de Cristiano es el McLaren Senna, el auto más radical jamás construido por los de Woking, de uso exclusivo para circuitos. Según los ingenieros responsables de él, es el auto más estable y con mejor capacidad de respuesta que existe en el mercado.

Más allá de estas increíbles joyas de la automoción, probablemente uno de los más queridos del astro mundial es el Mercedes-Benz Clase G, preparado por BRABUS y que le regaló su novia Georgina para su cumpleaños número 35. Se trata de un todoterreno que entrega 800 Hp de potencia y 1.000 Nm y registra una velocidad máxima de 240 km/h (acelera de 0 a 100 km/h en 4.1 segundos). Está valorado en 300.000 mil euros.

NEYMAR

El primer vehículo de Neymar, eso si, no fue un modelo deportivo, sino que un Volvo XC60. Fue un consejo que le dio su padre. Pero de ahí en adelante, con una cuenta corriente más abultada, cambiaron las preferencias y comenzaron a pasar por sus manos Ferrari (GT4 Lusso, Portofino y 458 Spider), Mercedes-Benz AMG, Audi R8 Spider, Porsche Panamera, etc., etc., etc.

Pero algo que ha llamado la atención en esta cercanía del brasileño con los autos, es que además ha elegido modelos muy exclusivos y de edición muy limitada, vehículos que simbolizan de manera perfecta su pasión por la velocidad. Estos cinco superdeportivos más exclusivos en la colección de Neymar:

Aston Martin Vulcan

Presentado en el salón de Ginebra en 2015, se estima que el vehículo diseñado por Marek Reichman tiene un precio que supera los 2,1 millones de euros. Inspirado en el Avro Vulcan, un avión que se hizo famoso como bombardero durante la Guerra Fría, para la RAF (Fuerza Aérea Británica), inicialmente era exclusiva de las pistas, pero las 24 unidades que se construyeron se homologaron con un motor V12 de 7.0 litros que desarrolla más de 800 Hp en carrocería que pesa apenas 1.300 kilos.

Lamborghini Veneno

Uno de los modelos más radicales del brasileño, con un diseño inspirado en la aeronáutica. Tiene un precio superior a los 4,2 millones de euros, y se mueve por un V12 aspirado de 6.5 litros que le permite llegar a los 355 km/h. Una verdadera obra de arte del dinamismo.

Lykan Hypersport

Este superdeportivo se vio en la séptima entrega de la saga de Rápido y Furioso. Es una edición exclusiva y limitada de solo SIETE UNIDADES, las que comercializó la firma libanesa W Motors y que tiene un valor sobre los 3,4 millones de euros. Dispone de un motor bóxer de seis cilindros y 3,7 litros que es capaz de ir a de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos. Uno de los mayores lujos.

Maserati MC12

Otra de los gustos que se dio el brasileño, puesto que solo se produjeron 60 unidades de este deportivo. De ese total, 50 se vendieron a clientes seleccionados (entre ellos Neymar) por un precio de 600 mil euros. Este modelo significó el retorno de Maserati a la competición después de 37 años de ausencia y el motivo de su desarrollo fue para cumplir con las unidades homologadas para calle que exigen ciertas carreras.

Koenigsegg CCXR Trevita

Uno de autos los más rápidos del mundo. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y según la marca es capaz de llegar a 410 km/h. Tiene un valor sobre los 4 millones de euros y entre sus características se encuentra la carrocería de tejido de carbono visible. La idea original era construir tres unidades, pero la dificultad y lentitud para trabajar la fibra de carbono blanca llevó a que la marca decidiera construir solo dos Trevitas. Y uno es de Neymar.

KYLIAN MBAPPE

Un caso que rompe la regla, es el de la estrella de Francia, el ariete no aparece en fotografías con vehículos de alta gama y tampoco se ha asociado con alguna marca de renombre, ¿la razón? No cuenta con licencia de conducir y en una entrevista publicada hace un par de años en el sitio Bleacherreport.com señaló que “Es una de las desventajas de tener éxito temprano. Echaba de menos cosas simples como tener una licencia de conducir. Creo que todo el mundo tiene una. Para mucha gente, una licencia es una obligación, pero no lo era para mí. Las licencias suelen ser sinónimo de autonomía, pero tuve mi autonomía tan pronto que tuve conductores a mi disposición. Nunca fue una prioridad”.

Es por esta razón que el astro francés llega a los entrenamiento con un chofer y sin grandes superdeportivos como los podría tener gracias a su gran sueldo que recibe en el club parisino.

Los Volkswagen sobre los que se le ha visto llegar son la Multivan y el Tiguan R. La primera es una de las tradicionales van, heredera de la Kombi, en tanto el Tiguan R es la versión más deportiva de este SUV y esta impulsado por un motor 2.0 TSI que desarrolla 320 caballos de fuerza.

Otro modelo en el que se le ha apreciado llegar a los entrenamientos es una Clase V de Mercedes-Benz, la cual ofrece toda la comodidad interior.

KARIM BENZEMA

El compañero de Kylian Mbappe en la selección francesa y actual ganador del Balón de Oro, es un declarado fanático de los deportivos y autos de lujo, es más, cuenta con una extensa lista y de diferentes valores.

BMW i4 M50

Gracias al último acuerdo entre el Real Madrid y BMW el ariete francés vio la oportunidad de adjudicarse un modelo 100% eléctrico y con la motorización M50, la más prestacional a cargo de BMW M GmbH, que cuenta con 2 motores eléctricos que desarrollan 400 kW de potencia. Este modelo está enfocado en transmitir todo el dinamismo y deportividad, gracias a sus números que también lo alaban, puesto que llega de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos.

Audi RS6

Durante su larga estancia en el Real Madrid, Audi le facilitó una serie de vehículos al goleador, gracias al acuerdo que tuvo durante 19 temporadas y que recién finalizó. Entre los modelos que pudo pedir el francés se cuentan un Q5, un RS3 Sportback, aunque el preferido por el delantero es el RS6, ya que según comentó en una entrevista, “es rápido, confortable y perfecto para la familia”.

Rolls-Royce Wraith y Rolls Royce Cullinan

Los vehículos más exclusivos y elegantes del mundo también son parte de la afición de Benzema, por lo que el Rolls-Royce Cullinan entraba perfecto en esta lista, más sabiendo que el nombre está inspirado en el diamante grande del mundo. Por otro lado, el Rolls-Royce Wraith es sin udas uno de los autos más elegantes y su velocidad supera los 250 km/h.

Ferrari 488 GTB y Ferrari GTC4 Lusso

El Ferrari GTC4 Lusso se presentó en 2016 como sucesor del Ferrari FF y se mueve por un V12 de 6.2 litros que genera 690 Hp con una velocidad máxima de 335 km/h. El paso de 0 a 100 se hace en apenas 3,4 segundos. En tanto el Ferrari 488 GTB, es un llamativo deportivo rojo que alcanza los 325 km/h.

Lamborghini Urus y Lamborghini Aventador

Con prestaciones extremas, desde su V8 genera una potencia máxima de 650 Hp y acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y supera los 300 km/h.

Otro modelo de la marca de los deportivos más radicales. El Lamborghini Aventador combina la tecnología de vanguardia con un diseño brutal. Es capaz de superar los 350 km/h.

Citroën ZX

El popular compacto de la marca de los chevrones era el vehículo en el que solía llegar a los entrenamientos del Olympique de Lyon cuando aún era juvenil. Es un vehículo al que le tomó tanto afecto que aún lo tiene entre sus pertenencias más queridas.

Bugatti Veyron Pur Sang y Bugatti Chiron

El Bugatti Veyron Pur sang es una verdadera joya, ya que solo 5 ejemplares de esta versión se construyeron y uno fue a parar a las manos del francés. Este Bugatti, que supera los 1,6 millones de euros en su valor, va más allá de los 400 km/h.

El Chiron es otro modelo de la casa gala que adorna su hogar, por el que debió pagar más de 3 millones de euros, por algo era el superdeportivo de producción más rápido, potente y exclusivo de la historia de Bugatti. Desde su motor desarrolla 1.500 Hp y alcanzar los 400 km/h de velocidad máxima.

LUIS SUAREZ

Vivirá su último Mundial en Qatar. El charrúa, emblema de los últimos éxitos del seleccionado uruguayo, también es un amante de los autos lujosos, aunque su historia con los vehículos al comienzo era a distancia.

Sucede que, como gran parte de los futbolistas, el ariete proviene de un hogar muy humilde.

Su propia madre, en una entrevista, reconoció que “las únicas zapatillas que tenía eran para la escuela, no para jugar al fútbol. Así que solía jugar descalzo con tal de no perderse los partidos. Siempre andaba con el drama de las botas, aunque cuando jugaba nunca dejaba de sonreír”.

A los problemas económicos de Luis Suárez se sumó el quiebre familiar luego de que su padre lo abandonara junto a sus cinco hermanos. En ese momento, la madre decidió salir de la ciudad de Salto y probar suerte en Montevideo. En la capital uruguaya, Suárez se hizo incondicional con su abuelo, a quien acompañaba a cuidar autos. También barría las calles cuando recién superaba los 10 años.

“En mi casa faltaba de todo. Nunca me faltó un plato de comida, es cierto, pero no me avergüenzo de decir que con 11, 12 0 13 años me iba a cuidar autos con mi abuelo para tratar de llevar algo de plata a mi casa. Mi madre no me dejaba, pero le mentía diciendo que iba a casa de un amigo o algo así. Con 10 años mi madre trabajaba en el shopping y yo iba a buscar la propina que le dejaban y mientras un hermano cocinaba, yo me iba a hacer las compras. Esas cosas me hacen recordar el sacrificio que hice para poder jugar a fútbol. Por eso ahora lo valoro todo mucho más y no me avergüenza explicar las cosas que hacía para tener un plato de comida”, reconoció hace unos años el jugador.

El esfuerzo cambió la vida de Luis Suárez, quien en el fútbol encontró el salto a otra vida, una donde el dinero no es problema. Es por eso que hoy los lujos están permitidos. Y de aquellos autos que miraba al cuidar y que sólo veía desde lejos ahora pueden ser parte de su colección. Así, en los últimos años se le ha visto al mando de modelos como el BMW X5, el Range Rover Sport o los deportivos Mercedes-Benz Kompressor y Lamborghini Murciélago SV.

En Liverpool, por ejemplo, le compró el Cadillac Escalade al arquero Pepe Reina. Con más de 5 metros de largo y sobre 2,5 toneladas, es uno de los vehículos más grandes que han pasado por su garaje.

Cuando estuvo en Barcelona, Audi le entregó un auto cada año. El primero fue un A7 y luego lo cambió por Q5 de color gris. Luego, la elección de Luis Suárez fue un Audi Q7 3.0 TDI que desarrollaba 272 caballos de fuerza, modelo con el que sufrió un percance, cuando el portugués André Gomes no se percató de que su auto estaba en movimiento y por estar pendiente de instrucciones de los encargados de seguridad del centro de entrenamientos del equipo catalán, impactó el vehículo de Luis Suárez, por suerte sin mayores daños y con el uruguayo riéndose de la situación, tal como cuando niño y sin zapatillas jugaba fútbol.

Después, el ariete dejó por una temporada el formato todoterreno y solicitó un Audi RS 6 Avant, sedán de altas prestaciones y uno de los más rápidos del mundo.

El último año con el cuadro culé escogió un SQ7, el mismo de Lionel Messi y Gerard Piqué, con un potente V8 4.0 TDI que eroga 435 caballos de fuerza.

Entre los últimos modelos que tomó el charrúa, se encuentra un Hyundai Tucson N Line. El SUV se le entregó cuando militaba en el Atlético de Madrid, cuadro colchonero que tenía una alianza con la marca coreana.

Aquel modelo era la versión más deportiva del SUV y se convirtió en el primer sport utility de la firma asiática en ofrecer la línea de alto rendimiento N Line.

VIRGIL VAN DIJK

El central de Países Bajos, uno de los mejores centrales del mundo y figura consular de Liverpool, optó por la potencia extrema y la versatilidad de un Mercedes-Benz Clase G G 63 AMG. Ahora, no es el único vehículo, ya que tambuién cuenta con un Range Rover Sport, Audi Q7y un Ferrari 488 Spider

PAULO DYBALA

El argentino se hizo dueño de un impactante deportivo, un Lamborghini Aventador. “Con el Aventador, fue amor a primera vista. Esperé unos años antes de comprarlo, pero ahora es un honor y un privilegio tener uno”, reconoció en su minuto el cordobés.

El superdeportivo escogido por el transandino es un Lamborghini Aventador S Roadster, que cuando lo adquirió tenía un precio de 460 mil euros.

Tal no como en la cancha, “La Joya” Dybala no pasa desapercibido con su auto, ya que no solo es un Lambo, sino que además es de color New Giallo Orion, con interiores en Nero Ade y costuras Giallo Ade.

“Un Lamborghini tiene que ser amarillo. Me encanta lo impactante que se ve y puedo identificarme perfectamente con él: es joven y provoca emociones fuertes, tanto mientras lo miro como mientras lo conduzco”, dijo el transandino cuando lo recibió.

A nivel motriz, el Lamborghini Aventador S Roadster dispone de un V12 de 6.5 litros desarrolla 740 Hp a 8.400 rpm con un par de 690 Nm a 5.500 rpm, asociado a una transmisión automática de siete velocidades. Tal potencia le permite acelera de 0 a 100 km/h en 3 segundos, con una velocidad máxima de hasta 350 km/h.

HARRY KANE

El ariete del Tottenham Hotspur también dispone de una lujosa y llamativa colección de vehículos, donde obviamente los modelos británicos tienen un lugar especial.

En el listado, destacan el Jaguar F-Pace que parece ser el vehículo de uso diario. Tiene un motor de 3.0 litros con 380 Hp y tracción integral.

crédito: The Sun

Además, el delantero inglés tiene en su mansión un Range Rover Autobiography y un Bentley Continental GT Supersports.

“Solo estar asociado con ese sello británico es algo de lo que estoy orgulloso. Me encanta ese Jaguar. No es demasiado grande, ni demasiado pequeño, le queda bien a nuestra pequeña hija y a los perros. Es un coche familiar con un toque deportivo. No es como si te avergonzara conducirlo como padre. Estás feliz de conducirlo. Se ve bien y no es demasiado caro. Ha sido genial para mí hasta ahora”, le señaló hace un tiempo Kane al diario The Sun.

Sobre los otros modelos, el temible goleador precisó en la entrevista que “tenía un Range Rover Sport antes de eso. Me encantó eso. Solo quería la versión más grande. Y acabo de comprar un Bentley Supersports. Pensé en regalarme un auto deportivo. En realidad, estaba mirando la mayoría de ellos, pero como juego al golf, quería algo con un poco de espacio, nada demasiado bajo, algo un poco diferente. Solo están haciendo 710 de ellos. He optado por el blanco con ruedas negras. Es un auto hermoso, hermoso”, comentó.

ROMELO LUKAKU

El belga es otro fanático de los deportivos y los autos de lujo. El ex compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter tiene una colección que supera sin problemas los US$ 2 millones.

En la lista se encuentra un Ferrari 488 Spider Ferrari, un Range Rover, un Aston Martin, un Mercedes-Benz Clase S, un Mercedes-Benz GLS 63 AMG , un Audi Q7, y un Mercedes-AMG GTR Coupé de color mate.

Eso sí, el más llamativo quizás es un Rolls-Royce Wraith y no por tener un ejemplar de la doble R con motor V12 y más de 600 caballos de fuerza, sino porque ese vehículo lo ha pintado en más de una ocasión, emulando quizás las distintas camisetas que ha defendido. Lo tuvo en negro mate, después fue blanco y posteriormente se le vio en color negro con detalles en rojo.

Según versiones de prensa, tras vender un Bentley Continental GT, adquirió el Wraith cuando era jugador de Manchester United.

Y en su condición de embajador de Maserati, otra joya que sumó el año pasado a su colección fue un Maserati Levante Trofeo, una versión especial y más dinámica del SUV italiano, que se mueve gracias a motor que genera 580 caballos de fuerza.

Este año, el Tridente renovó su colección y le facilitó un Maserati MC20, un impactante superdeportivo de 220 mil euros que dispone de un V6 biturbo de 3.0 litros que desarrolla 630 Hp y que le permite pasar de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos, con una velocidad punta de 325 km/h.