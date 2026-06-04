Claro reinaugura su tienda en Cenco Costanera y acelera su apuesta por un modelo “figital”

Claro Chile reinauguró su tienda insignia en Cenco Costanera bajo un nuevo formato orientado a integrar experiencia física y digital, en línea con la estrategia de transformación comercial que la compañía viene desplegando en el país.

El espacio fue rediseñado y se inserta en un programa de inversión para 2025-2026, destinado a expandir y renovar la red comercial de la compañía. Durante 2025, Claro cerró con 198 tiendas operativas y proyecta abrir otras 20 sucursales durante 2026, además de 60 remodelaciones desde Arica a Punta Arenas.

“Estamos transformando nuestra red de atención para que las tiendas evolucionen desde un espacio transaccional a un verdadero punto de experiencia y asesoría digital. El objetivo es entregar una experiencia integrada y sin fricciones, donde los clientes puedan iniciar una gestión en un canal y continuarla de manera simple en otro” Rodrigo Karmy, VP Comercial Mercado Personas de Claro Chile.

Una estrategia “Figital”

El concepto “figital” —que combina experiencia física y digital— se ha transformado en uno de los principales focos de inversión de la compañía. Este modelo busca integrar infraestructura presencial con herramientas digitales, sistemas de atención remota y procesos omnicanal, de manera que los distintos puntos de contacto operen como un ecosistema conectado.

La tienda de Cenco Costanera incorpora esta lógica mediante soluciones de atención móvil, cartelería digital, actualización remota de contenidos y espacios de experiencia diseñados para facilitar la interacción directa con productos y servicios tecnológicos. El local además cuenta con zonas de exhibición de marcas como Apple, Samsung, Xiaomi, Honor y Motorola, entre otras, junto con herramientas digitales que permiten agilizar procesos de venta y atención.

Bajo esa lógica, las sucursales evolucionan desde un formato transaccional hacia espacios orientados a experiencia, soporte y relacionamiento con clientes, una tendencia que Claro espera extender progresivamente al resto de su operación.