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    ‘Carretera digital’ de BancoEstado: la infraestructura financiera y tecnológica que facilita entrega del Cupón de Gas

    Adicionalmente, el beneficio equivalente a $27.000 podrá ser canjeado en los más de 45 mil puntos de CajaVecina a lo largo del país.

    Por 
    Publirreportajes .
    Juan Pablo Ugalde

    Como parte de su rol como socio implementador de políticas públicas, BancoEstado dispuso de toda su infraestructura financiera y tecnológica para el inicio del proceso de canje del Cupón Gas Licuado.

    El beneficio estatal consiste en un vale equivalente a $27.000, destinado para la compra de gas licuado y pretende ser un apoyo para los hogares que pertenecen al 80% de mayor vulnerabilidad del país.

    En este sentido, una de las formas en que las personas beneficiarias podrán acceder al apoyo es a través de la ‘carretera digital’, compuesta por la App de BancoEstado y Rutpay.

    El presidente de BancoEstado, Mario Farren, comentó que la entidad “pone a disposición del país su carretera digital, es decir, toda su infraestructura financiera y tecnológica, para que este beneficio llegue de manera inmediata, segura y transparente a las personas”.

    El modelo implementado por BancoEstado permite realizar trazabilidad de los recursos, desde la asignación del beneficio hasta su utilización en distribuidores autorizados, asegurando que el aporte llegue efectivamente a los hogares beneficiados y sea utilizado para el fin definido por la autoridad.

    Asimismo, la iniciativa fortalece la inclusión financiera y digital, facilitando el acceso de las personas a los beneficios del Estado mediante herramientas seguras, eficientes y de fácil uso, al tiempo que incorpora a distribuidores de gas acreditados para garantizar la correcta ejecución del programa.

    ‘Carretera digital’ de BancoEstado: la infraestructura financiera y tecnológica que facilita entrega del Cupón de Gas

    La presencia de BancoEstado y su compromiso con la ciudadanía se ha reflejado también en la implementación de otros beneficios entregados por el Gobierno como el Bolsillo Combustibles para apoyar a las pyme del rubro transporte ante las alzas en el precio del petróleo y el Cupón Pesca Artesanal de apoyo al sector, entre otros.

    Otra modalidad de acceso al beneficio es a través de la red de atención de CajaVecina. Con 45.000 puntos en todo Chile, esta opción es una alternativa para todas las personas que quieran acceder de forma presencial.

    “La combinación de nuestros canales digitales, a través de la App BancoEstado y Rutpay, junto con la cobertura nacional de CajaVecina, permite que esta ayuda tenga alcance en todo Chile, incorporando soluciones modernas, trazables y simples para las familias beneficiarias”, complementó Mario Farren.

    Vigencia

    El beneficio podrá utilizarse total o parcialmente hasta el 30 de septiembre de 2026. Posteriormente, los saldos no utilizados caducarán de forma definitiva.

    ‘Carretera digital’ de BancoEstado: la infraestructura financiera y tecnológica que facilita entrega del Cupón de Gas Juan Pablo Ugalde

    Las personas interesadas podrán consultar requisitos, fechas de disponibilidad y preguntas frecuentes en www.bancoestado.cl, en las plataformas digitales de BancoEstado o a través del teléfono 600 200 7000.

    Adicionalmente en el sitio web de BancoEstado se encuentra el listado de los distribuidores autorizados y se recomienda a los usuarios buscar el más conveniente.

    ¿Cómo canjear el Cupón de Gas Licuado?

    1. Modalidad Digital: App BancoEstado y App Rutpay

    Los usuarios que utilicen las aplicaciones de la entidad visualizarán el cupón de manera automática. Para hacer efectivo el beneficio, se recomienda acceder al cupón con el distribuidor autorizado presente. Además, se deben seguir los siguientes pasos:

    2. Modalidad Presencial: Red CajaVecina

    Para aquellos clientes que no tengan acceso a las alternativas digitales o prefieran la atención presencial, se habilitará la opción de impresión del documento en los más de 45 mil puntos de atención de CajaVecina disponibles en todo el país.

    Más sobre:BancoEstadoCupón de gasbranded-pulso

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