Chile cocina por Chile: una jornada para comer, compartir y ayudar

¿Qué pasaría si salir a comer, tomar un café o pedir un postre pudiera convertirse también en una forma de ayudar? Esa es la pregunta que está detrás de “Chile Cocina por Chile”, una iniciativa que este sábado 22 de agosto busca movilizar a la gastronomía nacional en una gran jornada de solidaridad.

La propuesta es sencilla: durante ese día, restaurantes, cafeterías, bares, panaderías, heladerías, pubs, food trucks, banqueteros y emprendimientos gastronómicos de todo el país podrán destinar parte de sus ventas a TECHO-Chile, para apoyar a familias que enfrentan situaciones de emergencia habitacional y climática.

No hay una receta única para participar. Cada establecimiento podrá elegir libremente el o los productos que pondrá a disposición de la campaña y definir cuánto de lo recaudado donará. Puede ser un plato, un postre, un café, una botella de vino, un producto creado especialmente para la ocasión o incluso parte de toda la carta. La idea es que cada local encuentre su propia manera de sumarse.

Una vez terminada la jornada, los establecimientos participantes realizarán directamente la donación a TECHO-Chile, organización que entregará el correspondiente certificado de donación conforme a la Ley N.º 21.440.

Pero detrás de esta acción hay una urgencia concreta. Los recursos permitirán fortalecer el trabajo que TECHO-Chile realiza en terreno junto a comunidades afectadas por emergencias, financiando el despliegue de equipos técnicos y voluntarios, la evaluación de necesidades prioritarias y la entrega de soluciones de primera respuesta. Entre ellas se encuentran kits de habitabilidad, insumos de protección frente al agua y el invierno, reparaciones y viviendas de emergencia.

“En cada emergencia hemos visto que las familias no pueden esperar. Cuando el país se une, la ayuda llega más rápido y con mayor impacto”, explica Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile. Y si existe un espacio capaz de convocar transversalmente a los chilenos, ese es la mesa.

Entrega de viviendas de emergencia para damnificados por incendios en el sector de El Tato, comuna de Concepción. Foto: Carlos Acuña/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

“‘Chile Cocina por Chile’ demuestra que la solidaridad también se puede servir en la mesa: cada plato compartido se transforma en apoyo concreto para quienes hoy enfrentan una emergencia habitacional o climática.”, dice Rodríguez. Por eso, la campaña busca trasladar esa idea al mundo gastronómico y convertir cada restaurante, cafetería o local participante en un punto de encuentro desde donde también sea posible aportar.

La fecha tampoco es casual. “Chile Cocina por Chile” se desarrollará en pleno Mes de la Solidaridad y pocos días después del 18 de agosto, fecha que conmemora el fallecimiento del Padre Alberto Hurtado. Un momento del año especialmente asociado a la acción colectiva y al compromiso con quienes enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, la campaña tiene otra cara que resulta especialmente relevante para la industria: ayudar también a la gastronomía.

Después de años complejos para el sector, la iniciativa busca incentivar a las personas a salir, recorrer sus barrios, volver a sentarse en una mesa y consumir en los locales que forman parte de la campaña. Así, la solidaridad no se plantea como algo distante o extraordinario, sino como parte de un gesto cotidiano: elegir dónde almorzar, dónde tomar un café o con quién compartir una comida.

“El sector gastronómico tiene un espíritu solidario enorme”, asegura Carola Silva, fundadora de PlaceresChile. Para ella, la campaña representa una oportunidad para que establecimientos de todos los tamaños puedan aportar y, al mismo tiempo, para que los consumidores entiendan que sus decisiones también pueden generar impacto.

“Desde la cafetería de barrio hasta el restaurante más grande, queremos invitar a salir a comer con sentido, sabiendo que cada consumo se traducirá en ayuda concreta para quienes se vieron tan afectados por los temporales”, plantea.

La invitación, entonces, es doble. Por una parte, al mundo gastronómico, para que se ponga el delantal y transforme una jornada de ventas en una oportunidad de colaboración. Por otra, a los consumidores, para que ese sábado elijan los locales adheridos y hagan de una salida cotidiana una experiencia con propósito.

Porque la gastronomía siempre ha tenido algo de comunidad. Está en las recetas que pasan de generación en generación, en el café compartido, en el almuerzo familiar, en la mesa con amigos y en ese plato que reúne a personas que quizás no se sentarían juntas en otro contexto.

Ahora, esa misma mesa puede servir para algo más.

Este 22 de agosto, Chile Cocina por Chile invita a comer, compartir y ayudar. Porque cuando cada uno pone algo sobre la mesa, la solidaridad también se cocina entre todos.

Si quieres participar con tu emprendimiento gastronómico, inscríbete en https://forms.gle/iioTQwtfLT4rGtSf9