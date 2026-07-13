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    Absolue Longevity MD: Lancôme lanzó en Chile una innovadora línea que lleva la ciencia de la longevidad al cuidado de la piel

    En un evento de alto nivel, la marca dio a conocer su nueva línea de productos que son fruto de la alianza con la biotecnológica suiza Timeline y la beauty tech coreana NanoEnTek.

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    Absolue Longevity MD: Lancôme lanzó en Chile una innovadora línea que lleva la ciencia de la longevidad al cuidado de la piel

    La longevidad se traduce en vivir más años mientras se mantiene la energía, la vitalidad y la fuerza. Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, ya no es un ideal lejano, sino una realidad respaldada por hábitos más inteligentes, prácticas de cuidado e innovaciones que ayudan a preservar la calidad de vida.

    Lancôme, una de las 22 marcas de L’Oréal Groupe en Chile, invitó a descubrir su nueva innovación para el cuidado de la piel, preguntándose: ¿QUÉ PASARÍA SI PUDIERAS ELEGIR TU EDAD? La marca presentó Absolue Longevity MD, una línea de productos que reúne los avances más recientes en ciencia de la longevidad en soluciones personalizadas.

    La cita tuvo lugar en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), donde un grupo de embajadoras y expertas se reunió para conocer en primera persona el nuevo lanzamiento de la marca.

    La jornada incluyó, además, un conversatorio en torno a la ciencia de la longevidad, en el que participaron Claudia Lagos, directora de la División Lujo de L’Oréal Groupe Chile; Victoria Manríquez, Product Manager Beauty Lancôme; Dra. María José Escaffi, médico oficial del lanzamiento en Chile y experta en longevidad; y Nicole Putz, influencer lifestyle del lanzamiento en Chile.

    “Con Absolue Longevity MD estamos trayendo a Chile la frontera más avanzada de la biotecnología aplicada a la belleza. Al unir la rigurosidad científica de L’Oréal Groupe con el desarrollo clínico de Timeline y NanoEnTek, logramos lo que antes parecía imposible: intervenir activamente en la trayectoria biológica de la piel. Este lanzamiento consolida el liderazgo indiscutido de L’Oréal Luxe en Chile, demostrando que el futuro de la alta cosmética no radica en disimular el paso del tiempo, sino en dominar la ciencia de la vitalidad celular”.

    Claudia Lagos, directora de la División Lujo de L’Oréal Groupe Chile

    El lanzamiento: la línea que trae la longevidad al cuidado tópico

    Absolue Longevity MD nació de una alianza inédita entre Lancôme, la biotecnológica suiza Timeline y la startup coreana de beauty tech NanoEnTek.

    El lanzamiento de L’Oréal Groupe consolidó The Longevity Wheel, un tratamiento compuesto por tres protocolos de intervención según el estado de la piel: ANTICIPATE, INTERCEPT y RESET, orientado a las pieles que requieren mayor recuperación, mejorando la elasticidad y acelerando la renovación celular natural.

    “Lo que más me gusta es que la ciencia tiene un enfoque humano. Ya no se está hablando de antiage o de combatir las arrugas o envejecimiento. Hoy en día, la ciencia, la medicina y la cosmética están hablando de longevidad. No luchar contra el tiempo, sino de elegir cómo vivimos, independiente de la edad”

    Nicole Putz, embajadora de Lancôme

    Su ingrediente central es Mitopure™, una forma micronizada de Urolithin-A con 98,5% de pureza, que actúa a nivel mitocondrial y que es llevado por primera vez a una aplicación tópica a escala global. Detrás de esta alianza hay más de 50 millones de dólares en investigación y 15 años de desarrollo clínico, avalados por Timeline, reconocida en la competencia internacional XPRIZE Healthspan.

    Lancôme propone un cambio de paradigma para la industria: dejar de mirar la piel sólo como superficie estética y entenderla como un reflejo medible de la salud integral. Esta convergencia entre la agenda científica de la longevidad y el cuidado de la piel es, precisamente, lo que posiciona a Lancôme a la vanguardia de una categoría en plena expansión: el mercado global de longevidad supera hoy los 30 mil millones de dólares y crece a un ritmo que pocas industrias logran igualar.

    Más sobre:Absolue Longevity MDLancôme ChileLancômebellezamujerbranded-tendencias

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