Ministra de Ciencia llamó a perder el miedo a la IA en la 5° versión del SummIT de IA Aplicada de Duoc UC

La actividad contó con la participación de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; representantes de ACTI; líderes de la industria tecnológica; especialistas en inteligencia artificial; docentes y estudiantes.

La inteligencia artificial ya no es una tecnología del futuro, sino una herramienta que está transformando la educación, el trabajo, la productividad y la innovación. Con ese telón de fondo, la Escuela de informática y Telecomunicaciones de Duoc UC realizó la quinta versión del SummIT de Inteligencia Artificial Aplicada, encuentro que reunió a autoridades, representantes de la industria tecnológica, académicos y estudiantes para debatir sobre el impacto que tendrá esta tecnología en el desarrollo de Chile.

La Grillo

La actividad se consolidó una vez más como un espacio de encuentro entre el mundo público, privado y académico para abordar los desafíos asociados a la adopción de inteligencia artificial, desde la formación de talento hasta la regulación, la ética y la innovación.

Durante la apertura, el Vicerrector Académico de Duoc UC, Mauricio Farías, destacó que la inteligencia artificial representa una transformación que trasciende lo tecnológico, “Es un cambio de paradigma que afecta la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La tecnología no es un fin en sí mismo; su valor se mide por su capacidad de hacer la vida más humana, más justa y más digna”, señaló.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la participación de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, quien destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre las instituciones de educación superior y el ecosistema empresarial para impulsar el desarrollo tecnológico del país.

La Grillo

“Esta unión entre instituciones de educación superior como Duoc UC y el mundo empresarial es crítica para avanzar en inteligencia artificial. De espacios como este surgen los profesionales, emprendedores y futuras startups que impulsarán la innovación que Chile necesita para crecer y competir a nivel global”, señaló la secretaria de Estado.

La ministra también hizo un llamado a avanzar hacia una cultura de experimentación responsable en torno a la inteligencia artificial, destacando las iniciativas que actualmente impulsa el Gobierno para fortalecer el marco regulatorio de esta tecnología.

La Grillo

“Debemos crear una cultura donde la inteligencia artificial no sea temida. La IA fue creada para aumentar las capacidades humanas, no para reemplazarlas. Para aprovechar su potencial necesitamos conocerla, experimentarla y utilizarla con responsabilidad. Los estudiantes que hoy se están formando serán quienes definan cómo se utilizará esta tecnología en las empresas y en la sociedad durante los próximos años”, afirmó.

La Grillo

La jornada también contó con la participación de destacados exponentes del ecosistema tecnológico nacional, entre ellos Gonzalo Oyanedel, gerente de Inteligencia Artificial de Walmart Chile; Ginés Guerrero, director ejecutivo del Laboratorio Nacional de Supercomputación (NLHPC) y de SCAI-LAB; además de Alejandra Acuña, directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC y directora de ACTI, quien abordó el impacto de la inteligencia artificial aplicada en los procesos formativos y en la preparación del talento que requerirá el país durante los próximos años.

La Grillo

En esta línea, Alejandra Acuña relevó el papel que tendrán los futuros profesionales en la construcción de un desarrollo tecnológico con impacto positivo para el país, “Nuestros titulados y tituladas están llamados a ser el motor de los cambios de nuestro país. El éxito de nuestras aulas se medirá en la capacidad que tengan nuestros estudiantes de utilizar la tecnología para fortalecer el crecimiento de Chile y el mundo”, sostuvo.

La Grillo

Uno de los espacios más destacados del encuentro fue el panel de conversación sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial en Chile, instancia que reunió a Gonzalo Oyanedel, Ginés Guerrero y Carlos González, subdirector de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC y especialista en inteligencia artificial. Durante la conversación, los expertos analizaron los desafíos asociados a la adopción de IA en las organizaciones, la formación de talento especializado, el desarrollo de infraestructura tecnológica y las oportunidades que esta tecnología representa para la productividad y competitividad del país.

La Grillo

A través de conferencias, paneles y espacios de conversación, el SummITT IAA abordó temas como inteligencia artificial aplicada, ética, protección de datos, transformación del trabajo, inclusión, innovación y desarrollo de capacidades para enfrentar los desafíos de la economía digital.