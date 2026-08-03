PLANETA COLUN desarrolla segunda etapa tras un primer año de positivos resultados en La Unión

"Planeta COLUN no es solo un programa educativo más; es una herramienta con la que buscamos entregar una Cultura Ambiental sólida y accionable", afirma Lionel Mancilla, gerente general de COLUN.

Planeta COLUN, el programa de educación ambiental y economía circular que la cooperativa desarrolla junto a la empresa RECICO en establecimientos educacionales de La Unión, avanza este año a su segunda etapa. Tras un 2025 marcado por la implementación piloto, el programa continúa en 2026 con un ciclo ampliado que busca instalar la cultura de reciclaje de plásticos de manera permanente en las comunidades educativas de la comuna.

“Hace un año cerrábamos el ciclo 2025 con grandes avances, y al lanzar esta edición 2026, lo hacemos con más energía y una convicción renovada. Planeta COLUN no es solo un programa educativo más; es una herramienta con la que buscamos entregar una Cultura Ambiental sólida y accionable”. Lionel Mancilla, Gerente General de COLUN

El programa nació en 2024 con un diagnóstico y levantamiento de información en la provincia, que incluyó la caracterización de la población y el mapeo de establecimientos educacionales de La Unión. Sobre esa base, entre agosto y diciembre de 2025 se ejecutó la implementación piloto: se instalaron contenedores de reciclaje, se realizaron más de 120 talleres medioambientales y participó el 81% de la matrícula escolar comunal. El piloto sumó a más de 7 mil estudiantes y más de 1.000 docentes y funcionarios, entregó más de 8 mil bolsas reutilizables e incorporó a más de 5 mil familias.

La validación de contenidos educativos, la introducción del reciclaje escolar y los ajustes metodológicos recogidos durante el piloto sirvieron de base para diseñar la estructura de la etapa 2026, organizada en seis pasos a lo largo del año: planificación técnica, instalación institucional con firma de compromisos, implementación pedagógica del primer semestre, evaluación intermedia en julio, implementación del segundo semestre y cierre formal.

COLUN y RECICO buscan que el aprendizaje ambiental se mantenga activo durante todo el año escolar con distintas actividades. Nelson Soto S.

Con ese aprendizaje, la metodología de 2026 se diferencia por nivel educativo: prebásica trabaja con cuentos y juegos orientados a la formación de hábitos; básica y niveles combinados desarrollan actividades prácticas y diagnósticos reales, y enseñanza media forma brigadas ambientales y desarrolla campañas de impacto territorial.

El inicio formal de esta segunda etapa se realizó el martes 26 de mayo en el Colegio de Cultura y Difusión Artística de La Unión, con la participación del Alcalde de La Unión, Saturnino Quezada, representantes de los 20 establecimientos que forman parte del programa y coordinadores de distintos colegios y escuelas, quienes compartieron los resultados del primer año. La jornada incluyó un taller de la Escuela Rural Huillinco, una presentación artística del colegio anfitrión y la proyección del video oficial del programa.

Uno de los momentos centrales fue la entrega simbólica de maceteros elaborados con envases plásticos recuperados, en los que se plantaron árboles nativos —roble y coihue, entre otras especies—, que se encuentran en los viveros de la Cooperativa en el marco del convenio entre COLUN y CONAF. Cada establecimiento participante recibió un macetero como símbolo del compromiso ambiental impulsado por la iniciativa.

Sobre el rol de la cooperativa en este proceso, Lionel Mancilla añadió: “Como COLUN, entendemos que la tierra es nuestra raíz, y por ello, queremos que cada uno de ustedes se convierta en un embajador de buenas prácticas de sostenibilidad”. Al tiempo que agregó que “a través de Planeta COLUN, les entregaremos herramientas para entender que la productividad y el cuidado del medio ambiente caminan de la mano”.

Con esta segunda etapa, COLUN y RECICO buscan que el aprendizaje ambiental se mantenga activo durante todo el año escolar, incorporando un ecosistema digital con contenidos en redes sociales, cápsulas informativas y actividades interactivas dirigidas a las familias de la comuna.