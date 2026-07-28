Expo Agua Santiago 2026 vuelve a reunir a líderes públicos y privados para impulsar la seguridad hídrica del país

Con el objetivo de promover la seguridad hídrica como un eje fundamental para el desarrollo sostenible de Chile, el próximo 5 y 6 de agosto se realizará la sexta versión de la Expo Agua Santiago 2026, el principal encuentro nacional dedicado al agua, la innovación y la sostenibilidad, en el Metropolitan Santiago.

Con este propósito ya se encuentran abiertas las inscripciones gratuitas a través de la página www.expoaguasantiago.cl o en @expoaguasantiago . El evento es organizado por Interexpo, el Gobierno de Santiago, el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, el Fondo de Agua Santiago-Maipo, y cuenta con el patrocinio de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, Pacto Global Red Chile y la Sociedad Nacional de Agricultura.

Dada la relevancia del tema hídrico en Chile, una vez más congregará a autoridades, empresas, emprendedores, académicos, organizaciones internacionales y especialistas para debatir y compartir experiencias, tecnologías y soluciones orientadas a enfrentar los desafíos que plantea la crisis hídrica.

Durante dos jornadas, Expo Agua desarrollará un amplio programa que incluirá el XIX Foro de la Economía del Agua, los Diálogos por el Agua, una rueda de negocios, talleres estratégicos y una gran exhibición de innovaciones y soluciones para la gestión eficiente y sostenible del agua.

Desde Interexpo proyectan la participación de más de 4.500 visitantes y la exhibición de más de 300 soluciones tecnológicas y servicios especializados, consolidando a Expo Agua como una de las principales plataformas de encuentro para el ecosistema hídrico nacional e internacional.

Entre los principales ejes temáticos de esta versión destacan:

Agua y sostenibilidad: nuevos criterios de inversión.

Inteligencia artificial aplicada al agua: riesgos y eficiencia.

Agua y desarrollo socioeconómico.

Políticas públicas para la seguridad hídrica.

Nuevas tecnologías y soluciones para la gestión del recurso.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó la importancia de esta instancia para el futuro de las ciudades y la sostenibilidad del territorio.

“Las ciudades del futuro no se construyen solo desde el sector público ni privado, se construyen en conjunto, con innovación, colaboración y poniendo a las personas en el centro. La Expo Agua 2026 es una gran oportunidad para que empresas, emprendedores, municipios, universidades y ciudadanos puedan conocer soluciones concretas para mejorar la seguridad, la movilidad, el medioambiente y la calidad de vida en Santiago. Queremos invitar a todos a ser parte de este encuentro, porque aquí no solo se comparten ideas, también se generan alianzas y proyectos que pueden transformar nuestra ciudad” Claudio Orrego, gobernador de Santiago

Javiera Sotoluque, Gerenta General de Interexpo, invitó al mundo corporativo y académico a ser parte del encuentro este 5 y 6 de agosto.