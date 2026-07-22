ClaroVTR es el único operador en Chile con Netflix integrado a sus planes
Con esta alianza, Claro ofrecerá el servicio de streaming en sus planes de telefonía móvil, internet fibra y televisión.
Con el objetivo de ampliar el acceso a una oferta audiovisual de alto valor y fortalecer su propuesta de entretenimiento integrado, Netflix y Claro Chile sellaron una alianza que marca un nuevo hito en la industria del streaming chileno. Se trata de un acuerdo, que permitirá que los clientes de telefonía móvil, internet fibra y televisión de Claro y VTR accedan al servicio de streaming más reconocido del mercado, incluido en sus planes.
De esta forma, las compañías se unen para impulsar una nueva etapa del streaming en Chile, a través de una oferta que reúne conectividad, televisión y entretenimiento en un mismo ecosistema, facilitando el acceso a contenidos y entregando mayor valor a los usuarios.
“La llegada de Netflix, uno de los principales referentes globales del streaming, representa un nuevo avance en la experiencia de entretenimiento en el país. Junto a ellos, estamos llevando esta experiencia con acceso a miles de películas, series, documentales y juegos para toda la familia a nuestros servicios móviles, de fibra y televisión, consolidando la evolución del Nuevo Claro: conectividad, contenidos y servicios integrados para entregar una experiencia más simple y conveniente a las personas”.
Desde el streamer también destacaron la relevancia de este acuerdo y su impacto en la industria del entretenimiento en Chile.
“Chile es un mercado con altos niveles de adopción digital y una audiencia que consume entretenimiento de forma sofisticada y ampliada. Este acuerdo con Claro refleja nuestra convicción de que el acceso siga siendo uno de los motores más poderosos de crecimiento. Cuando las personas pueden disfrutar de Netflix a través de los servicios que ya tienen en su vida cotidiana, el resultado es más suscriptores, más interacción y más valor para todos los actores del ecosistema”
Sabando enfatizó, además, que esta alianza responde a una necesidad concreta de los consumidores: simplificar el acceso a múltiples plataformas y hacer más conveniente la experiencia de contenidos. “Hoy las personas conviven con una amplia oferta de plataformas, muchas veces contratadas por separado y con distintos procesos de pago y acceso. En Claro y VTR fuimos pioneros en avanzar hacia un modelo de integración que, además de simplificar esa experiencia, nos consolida como referente del consumo audiovisual y conectividad en el país”
Los nuevos planes con Netflix incluido estarán disponibles en una amplia gama de servicios. Estará en telefonía móvil con gigas libras, Internet Fibra y televisión.
En la compañía destacaron la oferta especial de $19.990 para su plan de Internet Fibra 600, que incluye Netflix y del que se puede conocer más en www.clarochile.cl.
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