Con el objetivo de ampliar el acceso a una oferta audiovisual de alto valor y fortalecer su propuesta de entretenimiento integrado, Netflix y Claro Chile sellaron una alianza que marca un nuevo hito en la industria del streaming chileno . Se trata de un acuerdo, que permitirá que los clientes de telefonía móvil, internet fibra y televisión de Claro y VTR accedan al servicio de streaming más reconocido del mercado, incluido en sus planes.

De esta forma, las compañías se unen para impulsar una nueva etapa del streaming en Chile, a través de una oferta que reúne conectividad, televisión y entretenimiento en un mismo ecosistema , facilitando el acceso a contenidos y entregando mayor valor a los usuarios.

“La llegada de Netflix, uno de los principales referentes globales del streaming, representa un nuevo avance en la experiencia de entretenimiento en el país. Junto a ellos, estamos llevando esta experiencia con acceso a miles de películas, series, documentales y juegos para toda la familia a nuestros servicios móviles, de fibra y televisión, consolidando la evolución del Nuevo Claro: conectividad, contenidos y servicios integrados para entregar una experiencia más simple y conveniente a las personas”. Nicolás Sabando, vicepresidente Mercado Personas de Claro Chile

Desde el streamer también destacaron la relevancia de este acuerdo y su impacto en la industria del entretenimiento en Chile.

“Chile es un mercado con altos niveles de adopción digital y una audiencia que consume entretenimiento de forma sofisticada y ampliada. Este acuerdo con Claro refleja nuestra convicción de que el acceso siga siendo uno de los motores más poderosos de crecimiento. Cuando las personas pueden disfrutar de Netflix a través de los servicios que ya tienen en su vida cotidiana, el resultado es más suscriptores, más interacción y más valor para todos los actores del ecosistema” Esteban Mina, Vicepresidente de Partnerships de Netflix para Latinoamérica

Sabando enfatizó, además, que esta alianza responde a una necesidad concreta de los consumidores: simplificar el acceso a múltiples plataformas y hacer más conveniente la experiencia de contenidos. “Hoy las personas conviven con una amplia oferta de plataformas, muchas veces contratadas por separado y con distintos procesos de pago y acceso. En Claro y VTR fuimos pioneros en avanzar hacia un modelo de integración que, además de simplificar esa experiencia, nos consolida como referente del consumo audiovisual y conectividad en el país”

Los nuevos planes con Netflix incluido estarán disponibles en una amplia gama de servicios. Estará en telefonía móvil con gigas libras, Internet Fibra y televisión.