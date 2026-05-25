Froens: la marca chilena que vive una nueva etapa de crecimiento y transformación

La marca chilena, especializada en ropa y accesorios comprometidos con la sustentabilidad, fue fundada hace 15 años por tres socios universitarios y se encuentra en una etapa de crecimiento, expansión y transformación estratégica que busca reflejar la evolución que ha tenido junto a sus consumidores.

Con el paso de los años, Froens ha ido creciendo junto a sus fundadores, ampliando su propuesta y consolidando una identidad cada vez más alineada con el estilo de vida de sus clientes. Ese proceso hoy se materializa en el lanzamiento de un rebranding integral y una actualización de su reconocido logo de la rana, una renovación que busca representar de mejor manera lo que la marca es actualmente y como se proyecta en el futuro con una propuesta más limpia, contemporánea y versátil.

“El cambio de imagen responde a una evolución natural de la marca. No fue solo cambiar un logo, fue una decisión de proyectarnos a largo plazo, de ordenar la marca y de prepararla para lo que viene. Hoy Froens está en una etapa distinta, creciendo a doble dígito y expandiendo su propuesta hacia nuevas categorías y nuevas formas de conectar con nuestros clientes”, comentan los fundadores.

“Estamos en pleno proceso de evolución de marca, y creemos que este es el lugar ideal para dar inicio a esta nueva etapa. Nuestro cliente ha crecido con nosotros, y hoy queremos representarlo con una imagen renovada, más limpia y alineada con lo que somos actualmente”.

Uno de los principales hitos de esta nueva etapa es el lanzamiento de Froens Label, una línea semiformal masculina que marca un nuevo paso dentro de la evolución de la marca y amplía su propuesta tradicional hacia un vestuario más integral. La nueva línea busca acompañar a los hombres en distintos aspectos de su día a día, ofreciendo prendas versátiles que funcionan tanto en contextos laborales como en instancias más relajadas y sociales con un toque de formalidad.

“Para nosotros, Label es un paso muy importante en la evolución de Froens. No es solo una nueva línea, sino una forma de llevar la marca a un siguiente nivel, manteniendo lo que siempre nos ha definido, pero elevando el estándar en diseño, materiales y calce”, explican desde Froens.

Esta transformación también ha venido acompañada por un crecimiento del mix de categorías de la marca, incluyendo una mayor presencia de la línea femenina, lo que ha impulsado a la compañía a profundizar en nuevas tendencias, hábitos de consumo y estilos de vida de sus clientes. “Una de las áreas que ha mostrado un crecimiento significativo es la categoría mujer. Esto nos ha motivado a explorar más a fondo las tendencias y el estilo de vida de nuestras clientas, buscando ofrecer productos que realmente conecten con ellas”, señalan los socios.

Los planes de expansión de Froens

El crecimiento de la marca también se refleja en su expansión física. Durante este año, Froens proyecta cuatro nuevas aperturas, comenzando con su llegada al Mercado Urbano Toblaba (MUT) y próximamente con una nueva tienda en Portal La Dehesa, entre otras ubicaciones en regiones que forman parte del plan de crecimiento de la compañía. “Nuestro objetivo es seguir creciendo y acercándonos cada vez más a nuevos clientes ofreciendo la experiencia de marca que nos caracteriza”, afirman desde la marca.

En paralelo, la marca se prepara para una de las fechas más importantes del calendario comercial con una campaña especial para el Día del Padre. Hoy, Froens cuenta con una propuesta más completa y transversal que se adapta a distintas edades y estilos de vida, lo que se refleja en una oferta que combina lo mejor de ambas líneas: la propuesta tradicional de Froens, con sus prendas casuales y relajadas, y Froens Label, con una alternativa más semiformal y adaptable a diferentes momentos del día. Camisas, chaquetas y chalecos forman parte de la apuesta de la marca para esta temporada, reforzando una propuesta basada en diseño, versatilidad y estilo de vida.