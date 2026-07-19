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    Al cumplir 77 años, COLUN proyecta el futuro fortaleciendo la innovación y los valores que han marcado su historia

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    Planta Verde Los Tambores Nelson Soto S.

    En un nuevo aniversario de COLUN y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, durante el mes de julio –fecha que invita a valorar un enfoque basado en la colaboración, el compromiso y la visión de largo plazo-, la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión mira el futuro impulsando una estrategia que combina eficiencia operacional, incorporación de nuevas tecnologías, innovación y sostenibilidad, manteniendo como eje central un modelo de gestión basado en la ayuda mutua, la participación democrática y el desarrollo de los territorios.

    Para el gerente general de COLUN, Lionel Mancilla, los desafíos actuales exigen organizaciones capaces de anticipar escenarios y adaptarse a un entorno en permanente transformación, sin perder de vista su propósito de largo plazo.

    “La planificación estratégica en una cooperativa como COLUN exige una mirada de largo plazo, pero con una capacidad de adaptación constante. Trabajamos con escenarios prospectivos que consideran variables económicas, regulatorias, tecnológicas y climáticas para equilibrar crecimiento, sostenibilidad y estabilidad para nuestros cooperados”

    Lionel Mancilla, gerente general de COLUN
    Lionel Mancilla, gerente general de COLUN

    Innovar al servicio de la propuesta de valor

    La innovación ocupa un lugar central en la estrategia de la cooperativa. Más que responder a tendencias, constituye una herramienta permanente para mejorar procesos, desarrollar nuevos productos y entregar mayor valor a consumidores y cooperados. La organización complementa la escucha activa del mercado con el análisis de datos, el desarrollo interno y una cultura orientada a la mejora continua, entendiendo que innovar también implica fortalecer la forma en que trabaja y toma decisiones.

    En ese contexto, la transformación tecnológica forma parte de ese proceso. La incorporación de robótica en plantas industriales y el uso creciente de sistemas basados en inteligencia artificial permiten optimizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y gestionar de manera más eficiente los recursos, como un complemento del trabajo de las personas y una cultura de aprendizaje continuo en toda la organización.

    La eficiencia constituye otro de los pilares que sustentan la competitividad de COLUN. Para la cooperativa, administrar eficientemente los recursos, no solo fortalece su desempeño, sino que también contribuye directamente al bienestar de sus cooperados, resguardando al mismo tiempo la calidad e inocuidad de los productos que llegan diariamente a miles de hogares.

    En este equilibrio entre innovación, eficiencia y propósito las cooperativas son una alternativa plenamente vigente para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país. En un escenario donde la descentralización, la sostenibilidad y el desarrollo regional adquieren cada vez mayor relevancia, COLUN destaca el aporte del cooperativismo al crecimiento de las comunidades y al fortalecimiento de las economías locales.

    Al cumplir 77 años, COLUN proyecta el futuro fortaleciendo la innovación y los valores que han marcado su historia

    “Nuestro desafío es continuar contribuyendo a la descentralización y al desarrollo sostenible del país. Para ello debemos seguir modernizando nuestros procesos, incorporando nuevas tecnologías y fortaleciendo una gestión de excelencia, siempre sobre la base de los valores cooperativos”, afirma Lionel Mancilla.

    Al cumplir 77 años, la cooperativa continúa generando valor para las personas, las comunidades y el país, combinando en su actuar, tradición y futuro.

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