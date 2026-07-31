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    Cenco Malls presentó su visión sobre el desarrollo de ecosistemas urbanos integrados en Smart City 2026

    La compañía participó por tercer año consecutivo en Smart City Expo Santiago, donde dio a conocer cómo la integración de comercio, oficinas, servicios, movilidad, innovación y vivienda está redefiniendo la forma de habitar las ciudades.

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    Cenco Malls presentó su visión sobre el desarrollo de ecosistemas urbanos integrados en Smart City 2026

    Más de la mitad de la población mundial vive hoy en ciudades y esa cifra continúa creciendo año a año. Este proceso de urbanización ha impulsado nuevos desafíos para el desarrollo urbano, donde conceptos como la integración de servicios, la movilidad, la sostenibilidad y los proyectos de usos mixtos cobran cada vez mayor relevancia para mejorar la calidad de vida de las personas. Un fenómeno que también se observa en Chile y que está transformando la manera en que se diseñan y viven los espacios urbanos.

    En este contexto, Cenco Malls participó por tercer año consecutivo en Smart City Expo Santiago, consolidando su presencia como un actor relevante en la conversación sobre el futuro de las ciudades y el desarrollo urbano sostenible.

    Bajo el concepto “Cenco Malls como parte de la ciudad del futuro”, la compañía mostró cómo ha evolucionado más allá del modelo tradicional de centro comercial, impulsando ecosistemas urbanos integrados donde convergen comercio, oficinas, gastronomía, servicios, innovación, movilidad, espacios públicos y, próximamente, vivienda, adaptándose a las nuevas formas de habitar, trabajar y vivir la ciudad.

    Esta visión se ha materializado en proyectos que combinan desarrollo urbano, integración y creación de valor para las comunidades. Un ejemplo es el proyecto multifamily que se desarrolla en Cenco Florida, junto a un nuevo parque urbano actualmente en construcción, configurando un espacio que integra vivienda, comercio y áreas verdes en beneficio de los vecinos.

    A su vez, esta mirada ya se expresa de manera consolidada en Cenco Costanera, uno de los principales polos urbanos de la región, donde conviven el centro comercial más visitado del país, Office Hub Costanera y Sky Costanera, el mirador más alto de Sudamérica. En su conjunto, estos desarrollos reflejan una visión de ciudad que promueve la conectividad, los encuentros y una mejor calidad de vida para las personas.

    La positiva evolución de Office HUB Costanera -las oficinas ubicadas en la Gran Torre Costanera y Torre Vitacura- reafirma el atractivo de los entornos urbanos integrados y bien conectados. Con más de 40 empresas arrendatarias, el complejo se ha consolidado como uno de los principales destinos corporativos de Santiago. Su ubicación estratégica, oferta de servicios y futuras mejoras en conectividad, como la entrada en operación del Teleférico Bicentenario, continúan impulsando el interés de nuevas compañías por establecerse en este emblemático centro de negocio.

    “Hoy las ciudades enfrentan el desafío de integrar distintos usos en un mismo lugar para reducir desplazamientos, facilitar el acceso a servicios y mejorar la experiencia de quienes las habitan. En Cenco Malls estamos impulsando una visión de largo plazo que busca desarrollar espacios que respondan a esas nuevas necesidades, aportando a ciudades más conectadas, sostenibles y pensadas para las personas”

    Iván Magdic, Gerente de Oficinas y Usos Mixtos de Cenco Malls

    Como parte de su participación en la feria, la compañía contó con un stand donde presentó su visión sobre el desarrollo de ecosistemas urbanos integrados y cómo evalúa nuevas iniciativas que buscan responder a los desafíos de las ciudades del futuro.

    Asimismo, realizó una charla con el experto Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) sobre “Edificios de usos mixtos para la ciudad del futuro”. Durante la conversación abordó cómo este tipo de desarrollos permiten acercar vivienda, trabajo, comercio, servicios y espacios de encuentro en un mismo entorno, contribuyendo a ciudades más eficientes y con una mejor calidad de vida para sus habitantes, uno de los principales desafíos del desarrollo urbano actual.

    “Las ciudades del futuro no se construirán sumando infraestructura, sino integrando distintos usos en un mismo lugar. Cuando acercamos vivienda, trabajo, comercio, servicios y espacios públicos, reducimos desplazamientos, hacemos un uso más eficiente de la ciudad y mejoramos la calidad de vida de las personas.” señaló Razmilic.

    Con esta participación, Cenco Malls reafirmó su compromiso con el desarrollo de proyectos que integran innovación, sostenibilidad y planificación urbana, promoviendo espacios que evolucionan junto con las ciudades y responden a las necesidades de las comunidades.

    Más sobre:Cenco MallsSmart City 2026ecosistemas urbanos integradosbranded-pulso

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