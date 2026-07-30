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    Más que sólo Inteligencia Artificial: 6 razones por las que la serie HONOR 600 redefine la gama alta en Chile

    Esta nueva línea de dispositivos combina fotografía profesional, durabilidad de grado industrial y herramientas de productividad inteligente diseñadas para el día a día.

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    Más que sólo Inteligencia Artificial: 6 razones por las que la serie HONOR 600 redefine la gama alta en Chile

    HONOR presenta en Chile su nueva Serie HONOR 600, encabezada por el emblemático HONOR 600 Pro. Impulsada por la arquitectura de IA de próxima generación AiMAGE y el sistema MagicOS 10 (sobre Android 16), esta nueva línea de dispositivos combina fotografía profesional, durabilidad de grado industrial y herramientas de productividad inteligente diseñadas para el día a día.

    1. Suite creativa con Imagen a Video 2.0

    HONOR convierte la Inteligencia Artificial en un lenguaje creativo para transformar imágenes estáticas en narrativas dinámicas.

    La serie está impulsada por la arquitectura AiMAGE. Además de las herramientas de borrado, cambio de fondo, extensión con IA que ya conocemos, innova en la función Imagen a Video, agregando sonido y música a los videos generados con IA. Adicionalmente, el producto incluye más de 20 plantillas para hacer uso de IA de forma sencilla, además de una opción libre donde el usuario podrá escribir su propio prompt.

    • Botón IA: permite acceder al instante el Agente de fotografías con IA manteniendo presionado el botón mientras usas la galería o redes sociales (Instagram, WhatsApp, X).
    • Edición por voz o texto: describe el cambio que imaginas en lenguaje natural (“elimina el auto del fondo”, “cambia el cielo”) y el sistema lo ejecutará.
    • Borrador IA de fotos en movimiento: limpia imágenes urbanas o concurridas borrando transeúntes u objetos no deseados con un solo toque.
    • Collage de recorte 3D: genera collages con efecto visual dinámico “fuera del cuadro”, disfrutables al instante sin necesidad de lentes especiales.

    2. Fotografía de nivel profesional con sensor de 200MP y zoom 120x

    El apartado fotográfico está pensado para cualquier condición de luz:

    • Cámara principal nocturna de 200MP: sensor de 1/1.4 con tecnología E2E AI Remosaic, que ofrece pixeles equivalentes a 2.24μm y un 24% más de sensibilidad a la luz.
    • Telefoto Periscópico (exclusivo HONOR 600 Pro): sensor de 50MP con zoom óptico de 3.5x y un alcance digital de hasta 120x.
    • Composición versátil: incluye cámara Ultra Gran Angular de 12MP, sensor de temperatura de color y cámara frontal de 50MP para selfies de alta definición.

    3. IA integrada al día a día con traducción e interacción fluida

    El sistema operativo integra herramientas predictivas que simplifican la rutina del usuario:

    • Magic Portal: arrastra textos, imágenes o ideas entre aplicaciones de forma fluida e intuitiva.
    • Traducción en tiempo real: herramienta AI Subtitles para transcripción de video, traducción de llamadas en vivo y detector activo de deepfakes para proteger tus videollamadas.

    4.Seguridad garantizada

    Pensado para durar en el tiempo sin quedarse obsoleto:

    • Viene equipado con MagicOS 10 sobre Android 16.
    • Incluye garantía de pantalla y al agua por 12 meses.

    5. Resistencia a golpes, caídas y agua

    HONOR 600 Pro está diseñado para resistir las condiciones más exigentes:

    • Triple certificación de agua y polvo: IP68, IP69 e IP69K (soporta chorros de agua a alta presión y alta temperatura).
    • Certificación SGS 5 estrellas: soporta caídas de hasta 2,5 metros sobre granito y pruebas de aplastamiento de hasta 100 kg.

    6. Cuidado visual avanzado y pantalla ultrabrillante

    Pantalla diseñada para rendir bajo el sol chileno sin sacrificar la salud ocular:

    • Modo Luz Solar: alcanza hasta 4.000 nits (al 20% APL) con gestión térmica optimizada y ajuste de brillo dinámico.
    • HONOR Eye Comfort Display: ajuste inteligente de brillo y tono de color para evitar la fatiga visual en jornadas prolongadas.

    Ficha técnica rápida (HONOR 600 Pro):

    Característica Especificación
    Sistema Operativo MagicOS 10 (Android 16)
    Soporte de Software 6 años de SO y parches de seguridad
    Cámara Principal 200MP (1/1.4, E2E AI Remosaic) + Ultra Gran Angular 12MP
    Cámara Telefoto 50MP Periscópico (Óptico 3.5x, Zoom digital hasta 120x)
    Cámara Frontal 50MP
    Pantalla HONOR Eye Comfort Display (Hasta 4.000 nits en Modo Luz Solar)
    Resistencia Certificaciones IP68 / IP69 / IP69K + Caídas de 2.5m (SGS 5 estrellas)
    Funciones IA Botón IA dedicado, Agente de fotos, Magic Portal, Borrador IA, Traducción en vivo

    Más sobre:HONOR 600HONOR 600 ProGama AltaTecnologíaIAInteligencia Artificialherramientas de productividad inteligentefotografía profesionalfotografíabranded-tecnologia

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