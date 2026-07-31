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    Sabores que Transportan: LATAM presenta nueva propuesta gastronómica inspirada en la cocina chilena

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    Sabores que Transportan: LATAM presenta nueva propuesta gastronómica inspirada en la cocina chilena

    Viajar también puede ser una forma de descubrir un destino a través de su gastronomía. Con esa premisa, LATAM presenta la segunda edición de Sabores que Transportan, iniciativa que reúne a destacados chefs y restaurantes de Sudamérica para acercar la riqueza culinaria de cada país a la experiencia de viaje. En Chile, el restaurante La Caperucita y El Lobo es el encargado de llevar los sabores locales a los vuelos internacionales de la compañía.

    La propuesta estará disponible para los pasajeros que viajen en vuelos seleccionados de cabina Premium Business de larga distancia desde Santiago hacia destinos como Estados Unidos, Oceanía, México, el Caribe y Europa, quienes podrán disfrutar de un menú especialmente desarrollado para el servicio a bordo, inspirado en la identidad gastronómica chilena y elaborado con ingredientes representativos del país.

    Esta colaboración busca transformar la experiencia a bordo en una invitación a descubrir Chile a través de sus sabores, poniendo en valor recetas, productos y preparaciones que reflejan parte de su patrimonio culinario. Cada plato fue adaptado especialmente para conservar su calidad durante el vuelo, permitiendo que los pasajeros vivan una experiencia que conecta gastronomía, cultura y viaje.

    “Sabores que Transportan nos brinda la oportunidad de resaltar el talento, la pasión y la dedicación de chefs que se han destacado en el ámbito gastronómico de sus regiones. A través de sus historias, recetas y creaciones, cada plato tiene un toque especial que nos permite compartir más sobre la cultura y los productos locales. Continuaremos impulsando iniciativas que nos permitan ofrecer un servicio mejor cada día para nuestros pasajeros, colaborando con el desarrollo local”

    Felipe Gutiérrez, Chef Ejecutivo de LATAM Airlines Group
    Leonardo de la Iglesia, Chef del restaurante La Caperucita y el Lobo, ubicado en Valparaíso.

    En Chile, la propuesta fue desarrollada junto a La Caperucita y El Lobo, restaurante reconocido por rescatar recetas tradicionales desde una mirada contemporánea. El menú incluirá preparaciones como espuma de papa trufada con carne mechada, creadas especialmente para representar la diversidad y riqueza de la cocina chilena en cada viaje.

    La segunda edición de Sabores que Transportan contempla además colaboraciones con reconocidos chefs y restaurantes de otros países de Sudamérica, reafirmando el compromiso de LATAM por acercar la identidad cultural de cada destino a través de su gastronomía. Con iniciativas como esta, la compañía continúa fortaleciendo su experiencia a bordo, ofreciendo a sus pasajeros una forma distinta de comenzar el viaje: descubriendo nuevos destinos desde el primer bocado.

    La segunda edición de Sabores que Transportan contempla además colaboraciones con reconocidos chefs y restaurantes de otros países de Sudamérica.
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