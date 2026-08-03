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    BancoEstado refuerza la oferta de valor de su ecosistema de beneficios y la relación con sus clientes

    La institución financiera relanzó su alianza estratégica con JetSMART, ampliando las oportunidades de acceso a servicios y experiencias relevantes a través de los medios de pago del banco.

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    Shutterstock

    En línea con su compromiso con entregar una experiencia y servicio de calidad a todos sus clientes, BancoEstado reforzó su ecosistema de beneficios. El objetivo es ampliar las oportunidades de acceso a servicios y experiencias relevantes, a través de los medios de pago de la institución.

    La estrategia de beneficios y alianzas de BancoEstado responde a una visión de largo plazo, cuyo objetivo es fortalecer la relación del banco con sus clientes, generando un mayor valor en cada interacción cotidiana. Más que iniciativas aisladas, los descuentos, convenios y experiencias conforman un ecosistema de beneficios diseñado para acompañar a las personas en distintos ámbitos de su vida, como por ejemplo la salud, el entretenimiento, la alimentación, los viajes, etc.

    Esta lógica de fidelización está directamente vinculada con uno de los ejes estratégicos de BancoEstado: fortalecer la atención y la experiencia de sus clientes. El desafío no se limita a ofrecer productos financieros, sino a construir relaciones de largo plazo, con soluciones que agreguen valor, mejoren la experiencia usuaria y respondan a las necesidades reales de las personas.

    Ecosistema de beneficios refuerza la oferta de valor de BancoEstado y la relación con sus clientes Shutterstock

    De esta manera, cada nueva alianza, beneficio o desarrollo de medios de pago contribuye a una propuesta de valor integral, donde la atención, la cercanía y la generación de beneficios concretos se transforman en herramientas para fortalecer la confianza, la preferencia y la permanencia de los clientes con BancoEstado.

    Alianza con JetSMART

    En este contexto, la alianza con JetSMART se incorporó como una expresión concreta de la estrategia de fidelización de BancoEstado: se suma a una red de beneficios que busca reconocer la confianza que millones de clientes depositan diariamente en el banco, ampliando las oportunidades de acceso a servicios y experiencias relevantes a través de sus medios de pago.

    Esta nueva etapa beneficiará a millones de chilenos, tanto a aquellos que viajan frecuentemente, como a aquellos que aún no lo hacen. Se enfoca en la experiencia completa del viaje, abarcando descuentos en servicios como el equipaje (tanto en cabina como bodega), mascotas en cabina, selección de asientos.

    Dichos descuentos están presentes en todo el ecosistema de tarjetas de BancoEstado, desde CuentaRUT hasta la tarjeta de crédito Visa Smart +.

    Las personas pueden acceder a los descuentos directamente en www.jetsmart.com, sin la necesidad de inscribirse. Durante el proceso de compra, los clientes deberán ingresar un código promocional correspondiente a los seis primeros dígitos de su tarjeta BancoEstado, el cual deberá coincidir con el medio de pago utilizado al finalizar la transacción.

    Más sobre:BancoEstadoJETSMARTConveniosbranded-pulso

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