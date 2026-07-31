Cuando llega fin de mes: una forma más simple de pagar tus cuentas

Llega el 29, el 30, el 31. Y con ellos, esa parte del mes que nadie espera con entusiasmo: abrir la aplicación del banco, revisar cuánto dinero queda disponible y empezar a pagar, una por una, las cuentas que vencen.

Luz, agua, gas, internet, celular, autopistas, tarjetas de casas comerciales, cada una con su propia plataforma, sus propias claves y, a veces, su propio recordatorio de que hay algo pendiente.

Cuando llega fin de mes: una forma más simple de pagar tus cuentas

Pagar las cuentas a fin de mes también implica tiempo, organización y esa incómoda sensación de estar corriendo contra el calendario para que nada se quede atrás.

Cuando pagar las cuentas puede ser más simple

Desde hace tiempo que existen apps para organizar los pagos que marcan la diferencia.

A través de su app Unired o en el sitio web unired.cl es posible pagar distintas cuentas y servicios desde donde estés: servicios básicos como agua, luz y gas, autopistas, telefonía celular, tarjetas de casas comerciales y mucho más, sin tener que saltar de una plataforma a otra.

Y si eres usuario registrado, el proceso puede ser todavía más fácil. Las cuentas quedan disponibles para los siguientes meses, por lo que, cuando llegue nuevamente fin de mes, basta con iniciar sesión, revisar las deudas pendientes y elegir cuáles quieres pagar. Sin tener que volver a cargar cada cuenta ni recordar una colección de claves.

Unired convierte el fin de mes en algo menos complejo, al resolver en pocos pasos y desde un mismo lugar los pagos.

Paga a tiempo y obtén un premio

Unired suma durante este 30 y 31 de julio un incentivo para quienes hagan sus pagos a tiempo.

Todas las personas que paguen sus cuentas a través de cualquiera de los canales de Unired durante esos dos días participarán automáticamente en el sorteo de 100 giftcards de $10.000.

No hay pasos adicionales ni trámites que realizar. Solo pagar las cuentas que ya tenías que pagar.