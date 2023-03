La segunda fecha del Chile MX tendrá récord de inscritos

El CHILE MX regresa con una fiesta en La Araucanía. Tras cinco años de ausencia, el Campeonato Nacional de Motocross presentó en Temuco la segunda fecha de la temporada en un evento que contó con la presencia de Luciano Rivas, Gobernador de la Región de la Araucanía, además de destacados pilotos y cantantes que hicieron bailar a los asistentes.

Los días previos a la carrera que se disputará este fin de semana en el circuito Abarzúa MX Park, en Gorbea, han sido de mucha emoción y han ratificado el enorme interés que existe en la zona para ver a más de 300 pilotos inscritos.

Patricio Cabrera, productor general del CHILE MX, precisó que “sabíamos que acá existe mucho fanatismo por el motocross y que es una zona que cuenta con destacados pilotos, pero nos hemos sorprendido con el recibimiento de la gente y con la recepción de los corredores. De hecho, hemos superado nuestro récord de inscritos por lo que estamos convencidos que viviremos una verdadera fiesta en el CHILE MX Gorbea 2023″.

Luego de una exitosa fecha disputada en Coelemu, jornada inaugural de carácter benéfica, donde lo recaudado fue para ir en ayuda de los damnificados por los incendios en el sur del país, el CHILE MX espera ratificar en La Araucanía los progresos que se perciben entre los mismos pilotos.

Sobre este tema, uno de los créditos locales, José Salazar, precisó que “creo que esta fecha va a estar increíble. Es una fecha muy esperada por todos los que somos del sur, el año pasado no tuvimos ninguna fecha tan cerca, por lo que seguro tendremos un fin de semana muy competitivo. Además, es una pista que conocemos, donde algunos entrenamos y por fin podremos tener un poquito de ventaja en ese sentido, así es que ansioso ya de que comience la carrera”.

En cuanto a lo que encontrarán los corredores este 1 y 2 de abril en el Abarzúa MX Park, Salazar dijo que “es un circuito que está muy bien hecho, no tiene saltos peligroso, todos los saltos están bien hechos, pero hay una o dos zonas que son muy rápidas, donde agarramos mucha velocidad, por lo que es un trazado espectacular”.

El crecimiento del campeonato también ha estado marcado por el auge de las categorías femeninas, tal como dice Catalina Abarzúa, una de las grandes promesas del motocross chileno, quien actuará “en su casa” este fin de semana.

“Estamos súper ansiosos, trabajando en la pista, afinando los últimos detalles. Se viene una gran fiesta en un tremendo parque cerrado, con una gran pista, y va a estar muy bonito. Personalmente, estoy muy ansiosa, siento un poco más de presión que en otras fechas, ya que estamos en nuestra casa, pero estamos felices de que se esté haciendo la segunda fecha en Abarzúa Mx Park y felices de recibirlos a todos”, dijo Abarzúa.

La pilota de la Araucanía se refirió también al aumento de mujeres en la pista, precisando que “me puso muy feliz de haber llegado a la primera fecha en Coelemu y ver a tantas mujeres inscritas, muchas en el partidor, cosa que no se veía hace unos años. Esto no pasaba antes, éramos pocas las mujeres que nos atrevíamos a ir a un nacional y correr, pero ha ido cambiando y todas las mujeres que corremos hace varios años hemos inculcado eso, que no le tengan miedo al motocross, que se atrevan a participar, a correr y creo que hemos cumplido el objetivo, poder motivar a más mujeres a que participen y que el poder femenino se apodere del motocross”.

Para los interesados en asistir a la carrera que se disputará en Gorbea, sector El Liuco, la entrada es liberada y solo deben canjear su ticket en la página www.chilemx.cl, el cual se les solicitará al ingresar al recinto. Desde el gobierno regional de La Araucanía hacen el llamado a asistir en familia a disfrutar del motocross y apoyar a los emprendedores locales que estarán presentes este fin de semana en el Abarzúa MX Park.