Las 7 claves del Seagull, el auto eléctrico más barato de BYD que está en la mira de Chile

BYD dio a vida al e-Journey, una invitación de la marca a diversos medios de comunicación de Latinoamérica para conocer en detalle el crecimiento de la compañía.

Primero con una visita a la sede central en Schenzhen, una enorme instalación que tiene forma de pentágono, y luego una mini toma de contacto con algunos modelos en una gran explanada, pudimos conocer el proyecto del gigante de la electromovilidad, tanto desde el tema comercial, donde esperan superar este año los 3 millones de unidades vendidas en el mundo, como también desafíos más trascendentes, como lo es aportar en la disminución de 1°C en la temperatura del planeta para dar batalla contra el calentamiento global.

En esta experiencia con BYD, uno de los modelos que nos llamó la atención debido a que se encuentra en la carpeta de probables productos que lleguen a Chile es el Seagull, un compacto que podría convertirse en un suceso en el tema de la electromovilidad si es que logra arribar con un precio competitivo como el que tiene en China.

Para conocer este modelo, a continuación te dejamos 5 claves del BYD Seagull.

¿Cuándo debuta el BYD Seagull?

El modelo se estrenó en el pasado Salón de Shanghái ante una multitud que esperaba conocer el vehículo que se anunciaba como uno de los más económicos de China. El resultado fue muy favorable, puesto que se anunció con un precio de 78.800 yuanes, o sea, unos 11.735 dólares, lo que bordea los 10 millones de pesos chilenos. Eso explica en parte el enorme efecto que obtuvo entre los usuarios, quienes reservaron 10 mil unidades en solo un día.

Pero no se trató de un efecto que acabó al día siguiente, sino todo lo contrario. En apenas tres meses, el Seagull pasó a tomar la quinta parte de las ventas totales de BYD en China y ya ha colocado más de 66 mil unidades.

Sin duda, números sorprendentes que podrían aumentar si concreta su llegada a Latinoamérica.

¿Cuáles son los detalles técnicos?

Basado en la plataforma 3.0 de BYD, está equipado con un motor eléctrico ubicado en la parte delantera que trabaja en conjunto con un paquete de baterías BYD Blade LFP. Genera una potencia de 55 kW (75 Hp) con un par de 135 Nm.

Las baterías pueden tener dos tipos de capacidad: 30 kWh que permitiría recorrer hasta 300 kilómetros de autonomía según el ciclo de homologación chino (CLTC) y 38 kWh con lo que la autonomía puede aumentar a 400 kilómetros.

En ambos casos, la recarga de energía de 30% a 80% en una estación de corriente continua (DC) se logra en media hora.

Respecto a performance, es capaz de llegar a 130 km/h y pasar de 0 a 100 km/h en 13,9 segundos, cifra que se explica en parte por el peso de 1.160 kg, un valor alto para un citycar, pero que en este caso obedece al tipo de baterías que ocupa.

¿Por qué el menor precio del Seagull?

Una de las ventajas comparativas del compacto es el precio. Hasta ahora, el gran freno que tiene la electromovilidad, al margen de la infraestructura de los diferentes países, es el alto costo de los vehículos recargables.

En este caso, el BYD Seagull utiliza las llamadas baterías LPF. Se diferencian de las baterías más conocidas y tradicionales de iones de litio -que además incluyen cobalto- por ocupar hierro y fosfato, elementos más presentes en la naturaleza y que tienen un menor costo en comparación al litio.

Si bien esto parecería fundamental para optar por esta tecnología, todavía estas baterías tienen puntos en contra, por ejemplo, tienen una menor densidad energética, por lo que entregan una menor autonomía. Además, sufren mucho más en condiciones de frío intenso (bajo 20°C), donde la resistencia térmica cede y el rendimiento cae a la mitad. Por si fuese poco, como tiene menor capacidad energética, las marcas le suman más celdas para así mejorar un poco la autonomía, pero esto deriva en que aumenta el peso del vehículo (1.160 km en el caso del Seagull).

¿Qué dimensiones y capacidades tiene el BYD Seagull?

El Seagull (gaviota en inglés) es parte de la serie Ocean de BYD al igual que el Dolphin (por eso los nombres marinos). Se trata de una subdivisión como Dinasty, donde están los modelos Han, Yuan, Song Plus y Tang.

En este caso, el modelo más pequeño de la serie Ocean mide 3.780 mm de largo, 1.715 mm de ancho y 1.580 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.500 mm. Con un radio de giro de 4,95 metros, tiene un pequeño maletero de 230 litros y espacio interior para 4 o 5 pasajeros.

¿Cuál es el equipamiento del BYD Seagull?

Un aspecto muy importante a la hora de decidir la compra de un auto es el equipamiento, cómo se desmarca de sus rivales. En este caso, el compacto de BYD dispone de luces LED. sistema follow me home, pantalla central de 10,1 pulgadas con rotación eléctrica, actualización de sistema over the air, compatibilidad con Carplay y Android Auto, navegación por GPS y cuatro modos de manejo: Sport, Normal, Económico y Nieve.

¿Cuál es el nivel de seguridad del BYD Seagull?

En seguridad el modelo de BYD cuenta con 2 airbags en la versión de entrada y cuatro en la opción con mayor autonomía. Además, dispone de control de tracción, control de desaceleración al estacionamiento, control dinámico del vehículo, asistencia. de control en pendiente y control crucero, mientras en la opción superior se podría sumar límite inteligente de velocidad, sistema de reconocimiento de señales de tránsito, alerta de colisión, sistema de alerta de salida de carril y sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

¿Cuándo y cómo se venderá en Chile?

El interés de BYD Chile de llevar el Seagull a Chile es real. Por ahora, no se ha definido si el modelo se ofrecerá a través de la marca -que comercializa los buses eléctricos RED- a través del sistema B2B o si se hará mediante Astara, el representa de los vehículos de pasajeros de BYD en Chile, quienes lo podrían vender mediante el formato tradicional B2C directo al consumidor.