BYD adelanta tres nuevos modelos que se sumarían a la oferta en Chile

Una de las marcas automotrices que más ha crecido en los últimos años es BYD. La firma que nació en 1995 como un proveedor de baterías para celulares y que recién en 2005 comenzó su aventura con los autos al estrenar el F3, experimenta un alza vertiginosa, con más de 1,5 millones de unidades de vehículos de nuevas energías (híbridos y eléctricos) fabricadas entre enero y julio de este año, cifra que le permitió hace unos días llegar a una producción histórica de 5 millones, convirtiéndose en la marca que más autos electrificados ha sacado de fábrica.

Las cosas han cambiado rápido para BYD desde esos primeros días. Hoy la marca se comercializa en 70 países y está presente en los cinco continentes, con una valoración que la tiene situada como la marca china mejor avaluada y la 12ª a nivel mundial en un listado que encabeza Tesla.

En Chile el retorno de la marca en el segmento de vehículos de pasajeros ha sido paulatino a nivel de ventas, con 51 unidades vendidas entre enero y julio 2023 según el informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile.

Tras una primera etapa de reinstalar a la marca en el país (antes se vendió bajo el grupo Indumotora), llega el momento de empezar a fortalecer la presencia, hacer crecer los números y para eso se aumentará la oferta de autos eléctricos que BYD comercializa en el país, según nos indicaron ejecutivos de la marca en el programa e-Journey que realiza la marca en China para prensa automotriz y donde MT La Tercera se encuentra presente.

El primer modelo confirmado para nuestro país es el Seal. Se trata de un sedán de diseño muy estilizado y moderno, cuyo arribo se aguarda para el último trimestre del presente año. ¿precios? Sin confirmar, puesto que los valores los debe dar a conocer el representante oficial, se estima que debería rondar los 40 millones de pesos.

Pero el Seal es solo uno de los movimientos que tiene en carpeta la firma con sede en Shenzhen.

Enfocado más a flotas y vehículos comerciales, asoman con fuerza dos modelos, el D1 y el Seagull. Ambos podrían llegar a venderse bajo el paraguas de BYD Chile, la misma empresa que comercializa los buses eléctricos de RED, en un formato B2B (Business to Business), aunque en el evento que se realiza en China también se indicó que no se cierra la opción de que Astara, representante de vehículos de pasajeros, también pueda vender el Seagull a particulares sumándolo como un nuevo modelo a su line-up (en el tradicional formato B2C o Business to Consumer).

El BYD D1 es una van que conocimos en 2021 y a la que incluso le realizamos una mini prueba de contacto, precisamente a la espera de que llegase a ser parte de flotas de aplicaciones de movilidad como Uber.

Se trata de un vehículo cero emisiones que puede transportar hasta cuatro pasajeros. Desde su motor eléctrico se consigue una potencia equivalente a 134 Hp, con una autonomía de hasta 418 km con una sola carga, lo que equivales a un ahorro del 80% en comparación con los modelos de combustión interna. Para recargar, basta entre 1,5 a 2 horas.

El segundo modelo es toda una sensación en China, debido a que tiene un costo más bajo que el promedio de los autos eléctricos.

Se trata del BYD Seagull, modelo que debutó en el Salón de Shanghái y que, al disponer de una batería LPF (litio ferrofosfato) en lugar de iones de litio, es de un menor costo para el fabricante, aunque eso deriva también en una menor densidad energética y, por ende, menor autonomía.

El tema del valor del Seagull en China, cercano a los 10 millones de pesos chilenos, generó tanto interés en su mercado que solo en el primer día se reservaron 10 mil unidades.

Basado en la plataforma 3.0 de BYD, el Seagull está equipado con un motor eléctrico de 55 kW (75 Hp) ubicado en la parte delantera.

Con dimensiones de 3,78 metros de largo, 1,71 metros de ancho y 1,54 metros de alto, el compacto que pertenece a la serie Ocean de la marca china cuenta con un sistema de propulsión alimentado por un paquete de baterías BYD Blade LFP de 30 kWh que permitiría recorrer hasta 305 kilómetros de autonomía según el ciclo de homologación chino (CLTC). Ahora, con una batería más grande, de 38 kWh, la una autonomía puede aumentar a 405 kilómetros.

Son las novedades de BYD para Chile, marca que planea dar un salto gigante en Latinoamérica, puesto que ya tiene confirmado la instalación de tres fábricas en la localidad de Bahía, en Brasil, a lo que se sumará otra fábrica en la región. Aunque no se informó específicamente, la idea que tiene más fuerza es que se instalará en México, para así tener una puerta de entrada a Norteamérica.