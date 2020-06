Latin NCAP vuelve a pillar mal parado a Mitsubishi

Luego de entregar la décima ronda de resultados en pruebas de impacto, donde fueron evaluados el Toyota Corolla y el Peugeot 301, Latin NCAP sorprendió con un nuevo informe este viernes en el que pasaron al pizarrón tres modelos que si bien no cambiaron sustancialmente, sí recibieron actualizaciones de equipamiento. Se trata de la camioneta Ford Ranger, el sedán Chevrolet Sail y el SUV Mitsubishi Eclipse Cross (ver Test Drive). Este último sorprendió por pasar de cinco estrellas (adulto e infantil, obtenidas en 2018) a cuatro estrellas en protección ocupante adulto y tres, en protección infantil. ¿Cómo se explica la baja?

Latin NCAP asegura que las cinco estrellas (adulto e infantil) se basaron hace un año en el equipamiento estándar compuesto de siete bolsas de aire y control de estabilidad. “Después de detectar que algunas unidades del modelo se están comercializando en la región sin los airbags laterales (no las que están a la venta en Chile, sino que específicamente en Centroamérica), Latin NCAP decidió realizar una nueva evaluación y rebajar la calificación de este modelo para un escenario únicamente de bolsas de aire frontales”, se detalla en el escrito. La entidad añade que tan pronto como se reúna evidencia de que el equipamiento haya vuelto a ser de siete airbags como estándar, se restablecerá de inmediato.

Otro emplazamiento a Mitsubishi

Además, Latin NCAP replicó los descargos de Mitsubishi luego de que la L200 obtuviera cero estrellas en protección ocupante adulto. MT Motores también conoció en la voz de su gerente comercial Rodrigo Bernales los pasos que daría la marca de los tres diamantes, que decían relación con la incorporación en serie para 2020 del doble airbag frontal y frenos ABS.

Mitsubishi L200

Al respecto, dice que "según los protocolos actuales de Latin NCAP, dicho equipamiento no permitiría un resultado de más de tres estrellas y, a partir de 2020, probablemente de no más de dos estrellas. Como los representantes de Mitsubishi afirman que la máxima prioridad es la seguridad, Latin NCAP espera que actúen en consecuencia y hagan lo mismo que, por ejemplo, Toyota, que ofrece cinco estrellas con la Hilux, o Chevrolet con el New Onix, en ambos casos, entre muchos otros casos, ofreciendo niveles de seguridad estándar que exceden muchas veces las regulaciones locales", argumentó la institución.

La Ranger y el Sail avanzan

La camioneta mediana de Ford había pasado por los ensayos en 2016, logrando tres estrellas en protección ocupante adulto y cuatro en infantil. El organismo señala que, en ese entonces, "la falta de control de estabilidad en los niveles requeridos por Latin NCAP no le permitió a la Ranger alcanzar calificaciones más altas de estrellas".

Ahora, con sus tres airbags de serie y el control de estabilidad, la pick-up argentina saltó a cuatro estrellas en protección de ocupante adulto.

Por su parte, el Sail fabricado en China (que en otros mercados se llama New Aveo) logró tres estrellas en protección adulto y cuatro en infantil. El modelo más vendido de Chevrolet en Chile había conseguido un año atrás solo dos y cuatro estrellas, respectivamente. Esto, debido a que el “aviso de cinturón no cumplía con los requerimientos de Latin NCAP, lo que explicaba el resultado para adultos. A partir de la fecha de producción de mayo 2019 y desde el VIN LSGHD52H1KD125807, el nuevo modelo de Aveo año 2020 se actualizó con una mejora en el SBR, lo que le permitió alcanzar las tres estrellas para la protección ocupante adulto”, detalla Latin NCAP.