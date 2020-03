Mitsubishi dejará de vender en Chile la L200 sin airbags frontales

Tras conocerse este martes la pobre evaluación de cero estrellas (en protección adulto) que obtuvo la nueva L200 lanzada este año en Chile, MT Motores se contactó con la marca de los tres diamantes para recoger una opinión. Fue Rodrigo Bernales, gerente comercial de Mitsubishi, quien salió al paso de las críticas formuladas por el ente latinoamericano y reafirmó que la pick-up líder en ventas en el país incorporará doble airbag frontal de serie en 2020.

¿Cómo se toman este informe de Latin NCAP que ha sido lapidaria con la pobre seguridad que muestra la L200 en pruebas de impacto?

La Work es una versión de ocho que tiene la L200. Tenemos versiones que cumplen cinco estrellas, como las Dakar, Dakar High Power, etc. y tenemos versiones que no cumplen estrellas, como la Work en este caso. Si bien, la Work no es una camioneta de minera, porque la minera te exige doble airbag y para eso está la Katana CR 4x2 y la Katana CRT 4x4, nosotros estamos conscientes de que la Work es un producto que no está quizá a la vanguardia en seguridad, pero sí cumple con todas las normativas y legalidades que la norma en Chile nos exige el 3CV, etc.

¿Qué medidas concretas se tomarán al respecto?

Como los periodos de producción nuestros son largos -pedimos con siete y ocho meses de antelación- decidimos que para cuando viniera esta nueva versión que lanzamos en 2019, mantendríamos los mismos aspectos que tenía la anterior generación. Pero ya a contar de marzo de 2020 vamos a tener doble airbag en todas las versiones L200. O sea, la marca no va a tener ningún producto sin airbags. De hecho, en el mismo reportaje sale que hablaron con Mitsubishi de Japón y que ellos se comprometieron a que en febrero van a empezar a producir las camionetas con doble airbag.

¿Y qué hay con relación al control de estabilidad, considerando que Latin NCAP recomienda no comprar vehículos que no lo equipen?

El control de estabilidad va a estar en todas las versiones, menos en la Work, que es de entrada.

¿Esa desaparece?

Esa desaparece, en estricto rigor.

¿Cuál es el porcentaje actual de ventas de la L200 que se concentra en la versión Work de entrada?

Debe ser un 20%. Hay clientes a los que no les interesa el airbag, ¿te fijas? Es decisión de ellos, pero nosotros como marca sí tomamos la misma sintonía que habla Latin NCAP, de hacernos cargo, de apostar a la mayor seguridad y por eso le incorporamos airbags a la Work a partir del próximo año.

¿Qué opinión les merece como marca la respuesta que dio un vendedor de la camioneta que sostuvo que "los airbags no son necesarios en la L200 por ser un vehículo robusto"?

Nosotros no nos podemos hacer cargo de esa frase. No tuvimos ninguna incidencia en la compra o facilitación de este producto, sino que lo compraron directamente ellos (Latin NCAP) y lo que dijo el vendedor no va en línea de lo que la marca quiere, que, claramente, independiente de que sea por el tamaño, la altura o la robustez de un producto no puedo validar esa frase. Si eso es es verídico, no lo compartimos en lo absoluto.

Por último, el éxito de la L200 en la minería no responde a esta versión en particular, sino que a las versiones que sí tienen doble airbag.