Más batalla para el Volvo V60 CC: Mercedes-Benz introduce el Clase C Estate All Terrain

El abanico del Mercedes-Benz Clase C estaba incompleto. La marca alemana lo tenía claro desde que en febrero introdujo la quinta generación de su exitoso modelo del segmento D. ¿Qué faltaba, entonces? Una versión más aventurera, tal como hoy lo demanda el mercado. Ahora la firma de la estrella plateada le pone fin a esa espera con la presentación del Mercedes-Benz Clase C Estate All Terrain, un modelo que al menos en Europa, viene a mostrarle los dientes al Audi A4 Allroad y al Volvo V60 Cross Country (debutó en enero en Chile).

“Más de 10,5 millones de unidades vendidas desde 1982 acreditan la popularidad del Clase C entre nuestros clientes. Esto se aplica con plena propiedad a la nueva generación, que cuenta ya con más de 50 mil pedidos en solo tres meses de su llegada a las calles. Con la introducción del Mercedes-Benz Clase C All Terrain completamos nuestra cartera de modelos en este importante segmento, junto con el sedán y el Estate”, destacó Britta Seeger, responsable de ventas de Mercedes-Benz.

Los grandes cambios del Clase C Estate All Terrain (respecto del Clase C Estate a secas) están por el lado de la ingeniería. Así, presenta ruedas más grandes, para un despeje al suelo que es 40 mm mayor que el de su citado hermano más compuesto. Asimismo, cuenta con un sistema de suspensión específica, con dos modos adicionales de manejo y está dotado de serie con tracción total 4MATIC.

En los números, este Mercedes-Benz All Terrain ostenta dimensiones ligeramente superiores a las de la Clase C Estate convencional. Es 4 mm más largo, alcanzando en total 4.755 mm; el ancho aumenta en 21 mm debido a los ensanchamientos de los pasos de ruedas, situándose en 1.841 mm. El incremento de la altura sobre el suelo (+40 mm) se traduce asimismo en un aumento de la altura total del vehículo, que se estaciona ahora en 1.494 mm. Lo que no varía es la capacidad del maletero, que sigue siendo de 490 litros, ampliable a poco más del triple con los asientos traseros abatidos.

El equipamiento de serie incluye neumáticos de dimensiones 225/55 R17 sobre llantas de 7,5J x 17. Como opción, eso sí, pueden sustituirse por ruedas de 18 y de 19″.

Bajo el capó, el nuevo Mercedes-Benz Clase C Estate All Terrain sigue la lógica electrificada de su familia. Como opción bencinera está el motor M 254 de 2.0 litros y cuatro cilindros con alternador arrancador integrado, que, gracias a un turbo de doble entrada, desarrolla 272 caballos y 400 Nm de par, con shots eléctricos que pueden incrementar la fuerza en 41 caballos y en 180 Nm.

La versión diésel, con el motor cuatro cilindros OM 654 M también de 2.0 litros, entrega 261 caballos de potencia y 550 Nm de par, que se ven incrementados en 20 Hp y 180 Nm gracias a la gestión eléctrica. En particular, este bloque diésel también recupera energía eléctrica y ‘planea’ con el motor a combustión apagado.

El todoterreno Mercedes-Benz Clase C Estate estará a la venta en Europa a partir de septiembre.