“Mis ojos son pequeños, no me estoy quedando dormido”: chino se queja por el sistema que detecta fatiga al volante

Los avances en tecnología siempre requieren tiempo para hacer ajustes. En el caso de los sistemas de seguridad de los vehículos no es la excepción, aunque lo que sucedió en los últimos días es una particularidad que algunos quizás no previeron y es la molestia de un usuario chino con el sistema de detección de fatiga al volante, lo que generó una polémica por la discriminación física que se le hace a los chinos por la forma de los ojos.

Según publicó el sitio CarsNewsChina, el bloguero chino “DerekTLM” escribió a modo de queja y en reiteradas ocasiones porque el sistema de conducción inteligente de su vehículo XPeng lo confunde con una persona que está distraída o dormida.

el bloguero chino “DerekTLM

La molestia del usuario quedó registrada en la plataforma china Weibo, donde el bloguero dice que recibe frecuentes advertencias del sistema de monitoreo de atención del automóvil debido a sus pequeños ojos.

“Permítanme repetir, mis ojos son pequeños, pero no me estoy quedando dormido al volante”, comentó, agregando que “¿Nosotros, las personas de ojos pequeños, no merecemos usar el Piloto Guiado de Navegación?”

La molestia del bloguero subió al punto que etiquetó incluso a He Xiaopeng, presidente de XPeng, exigiéndole que actualizara el sistema a la fisonomía oriental, con personas de ojos más rasgados, lo que evitaría la pérdida de puntos que tiene incorporado el sistema de detección de fatiga.

Vale señalar que ese modelo XPeng cuentan con una especie de puntos, los cuales se van manteniendo si es que el conductor maneja de buena manera, atendiendo a las condiciones del camino. Si bien, la pérdida de puntos en este sistema no afecta legalmente, sí les impide seguir ocupando el sistema de detección de fatiga cuando se acaban las unidades.

Frente a esta molestia, He Xiaopeng comentó en la misma plataforma Weibo que había recibido las denuncias.

Pero DerekTLM no fue el único. Días más tarde se sumó a la controversía ChangYanCY, un bloguero de autos con más de 1,2 millones de seguidores en Weibo.

El usuario apoyó la visión y contó su experiencia con el sistema de monitoreo del conductor.

Según ChangYanCY, sus ojos son tan pequeños que el sistema de monitoreo del conductor en la mayoría de los autos a menudo lo juzgaba erróneamente como si estuviera dormido. También expresó su preocupación de que el tamaño de sus ojos podría impedirle usar las funciones avanzadas de los sistemas de asistencia al conductor.

Habrá que esperar y seguir la noticia para saber si las quejas ayudarán a que la industria mejore sus tecnologías y no confunda a personas que están dormitando con aquellos conductores chinos cuyo único “pecado” es tener ojos pequeños.