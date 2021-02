No hubo tiempo: Ford introduce la F-150 Raptor 2021 con el mismo motor V6, y pospone para 2022 el bloque V8

Este miércoles Ford y la división Ford Performance presentaron la esperada F-150 Raptor 2021, la pick-up deportiva de tamaño completo basada en la decimocuarta generación de la camioneta más popular en Norteamérica. Y lo cierto es que más de algún fanático de Ford podría sentirse decepcionado, porque si bien se rumoreó que la Raptor más grande se pasaría a un motor V8 -tal como la Ram 1500 TRX de 702 Hp que madrugó a Ford en agosto pasado-, parece que los tiempos definitivamente no dieron y la F-150 Raptor retendrá su bloque EcoBoost V6 biturbo 3.5 litros. La versión de motor V8 solo será realidad en 2022.

Más allá de los cambios estéticos del frontal ya vistos en la F-150 de serie, el cambio más significativo de esta Raptor 2021 viene a nivel de la suspensión trasera, que -como se presumía desde agosto- ahora lleva muelles helicoidales, sistema multilink de brazos más largos y amortiguadores Fox del doble de capacidad comparado con la actual F-150 Raptor. Gracias al nuevo seteo, ahora los ejes delantero y trasero ganan en recorrido vertical, hasta las 14 pulgadas adelante y hasta 15 pulgadas atrás (antes 13″ y 13,9″, respectivamente).

Con ruedas todoterreno de 37″, la Ford F-150 Raptor cuenta con 333 mm de despeje al suelo y ángulos de ataque de aproximación, ventral y de salida de 32.1º, 24.9º y 23.7º, respectivamente.

A nivel motriz, por ahora no hay muchas novedades, aunque no tanto porque no las haya, sino porque Ford no las reveló. En concreto, se mantiene el bloque V6 EcoBoost biturbo de 3.5 litros que crece en potencia, aunque no se dijo cuánto (la versión saliente eroga 450 Hp). Mientras la transmisión es la AT10, la tracción es integral y está equipada de bloque electrónico del diferencial trasero. El sistema de escapes dual cuenta esta vez con modo ‘buen vecino’ para arranques más silenciosos. Ford sumó la función one-pedal, que frena la camioneta automáticamente al soltar el acelerador.

Casi como pidiendo las disculpas, Ford dijo que para 2022 sí lanzará la nueva Raptor R, que se espera sea la esperada versión animada con el motor V8 5.3 litros supercargado del deportivo Mustang GT500. Como te contamos hace unas semanas, este prototipo ya se afina y prueba en las instalaciones de Ford.

Ford pondrá en concesionarios la F-150 Raptor a mediados de año. Su centro de producción será, como es habitual, el complejo de Dearborn, en Michigan.