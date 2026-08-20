Nueva opción 100% eléctrica: GWM estrena el Ora 5

Con una propuesta que combina diseño retrofuturista, eficiencia y tecnología, el GWM ORA 5 llega a Chile como el segundo modelo completamente eléctrico de la marca, reforzando ese segmento.

Uno de sus principales atributos está en su sistema de propulsión. El SUV equipa un motor eléctrico de 201 hp y 260 Nm de torque, asociado a una batería de 58,3 kWh. Con esta configuración, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanzar una autonomía de hasta 435 kilómetros bajo ciclo WLTP.

La carga también busca entregar mayor versatilidad. El modelo utiliza un conector CCS Tipo 2 y admite carga rápida en corriente continua de hasta 80 kW, mientras que en corriente alterna alcanza 7 kW. Además, incorpora tecnología Vehicle to Load (V2L), que permite utilizar la energía almacenada para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Con 4.471 mm de largo, 1.833 mm de ancho y 1.641 mm de alto, el ORA 5 presenta una distancia entre ejes de 2.720 mm. Su diseño de inspiración retrofuturista se complementa con un coeficiente aerodinámico de 0,26 Cx, cifra que contribuye a optimizar su eficiencia energética.

Entre sus elementos exteriores destacan los faros delanteros con forma de gota, llantas bitono de 18 pulgadas, techo panorámico y una oferta de seis colores para la carrocería.

La suspensión está compuesta por un esquema independiente McPherson en el eje delantero y un sistema independiente multibrazo en el trasero. A ello se suman frenos de disco en las cuatro ruedas y tres niveles de recuperación de energía: bajo, normal y fuerte.

En el habitáculo, el SUV incorpora una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, junto con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas. También dispone de cargador inalámbrico para smartphones, comandos por voz, climatizador e iluminación ambiental.

El equipamiento suma asientos delanteros eléctricos, calefaccionados y ventilados, además de un volante calefaccionado revestido en ecocuero. El conductor puede seleccionar entre cuatro modos de manejo: Estándar, Económica, Well Being y Deportiva. El maletero ofrece una capacidad de 362 litros.

En seguridad, el ORA 5 incorpora seis airbags, cámara de visión 360° con función de chasis transparente, cuatro sensores de estacionamiento traseros, monitor de presión de neumáticos, asistente de partida en pendiente y control de descenso.

El paquete ADAS incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo inteligente, asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, reconocimiento de señales de tránsito y alertas de tráfico cruzado delantero y trasero, entre otras funciones.

El nuevo GWM ORA 5 ya está disponible en Chile a un precio de lanzamiento de $22.990.000, con bonos incluidos. La garantía es de seis años o 150 mil km para el vehículo y de ocho años o 150 mil km para la batería de alto voltaje, lo que ocurra primero.