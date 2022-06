Nuevo Art Car del Porsche Taycan está inspirado en una zapatilla

El joven de 32 años Sean Wotherspoon colaboró con Porsche para diseñar su propio Taycan 4 Cross Turismo. El resultado es un sofisticado diseño en base a unas zapatillas deportivas que incluye diversos colores muy llamativos y se transforma en la creación de un Art Cars.

La firma de Stuttgart es una de las marcas más aficionadas por este tipo de creaciones y ahora incursionó con este joven diseñador y amante de la moda. Lo llamativo es evidentemente el exterior, pintado en un estilo de bloques de color y destacan las diferentes texturas como el azul Nash, naranja Sean Peach, morado Loretta o el verde Ashley.

El diseñador Wotherspoon afirmó que “Cuando miro algo, estudio cómo puedo cambiarlo y elevarlo a un nuevo nivel. Estas preguntas son mi reto personal. No importa si estoy trabajando en el diseño de una zapatilla deportiva o de un auto, en temas de sostenibilidad o en un nuevo material. La búsqueda de la innovación me impulsa y desde el principio me fascinaron los materiales inusuales con los que trabajan los diseñadores de Porsche en Weissach. Nos inspiramos una y otra vez a lo largo del proyecto y, finalmente, creamos un tipo de estilo completamente nuevo para un vehículo”.

Este modelo fue presentado en el festival South by Southwest de Austin en Texas realizado el pasado marzo. Sin embargo, ahora se pudo conocer en mayor detalle a través de una presentación que se hizo en el canal de Porsche por Instagram y fue el propio Wotherspoon quien mostró cada detalle del vehículo. Además, participó activamente en una sesión de preguntas y respuestas en directo.

Robert Ader, Director de Marketing de Porsche AG señaló que “Estas obras son muy valiosas para Porsche. El trabajo de diseño creativo con artistas nos inspira y nos motiva a seguir desarrollando la marca sin cambiar su esencia”.

Esta esencia de la que hablan desde la marca se ve reflejado en el interior del vehículo puesto que tuvo grandes innovaciones pero sin perder su identidad. Un ejemplo de ello es que los asientos disponen de un revestimiento en color Beis Atacama, presente en el revestimiento del techo, esto acompañado de un interior completamente libre de cuero o tejido de origen animal.

Pero ¿quién es Sean Wotherspoon? Se dio a conocer por la popular zapatilla Nike Air Max 97/1 en 2018, desde ahí en adelante no paró y ahora lleva trabajando con Adidas desde el 2020. Además ha colaborado con Porsche en “The Art of Drive”.