Piloto chileno Germán Lyon cuenta cómo fue el accidente que casi le cuesta la vida en el Mundial de Rally

Hace unas semanas se disputó con enorme éxito el Mundial de Rally en el Biobio. El WRC regresó a nuestro país, donde miles de personas pudieron disfrutar del espectáculo que tuvo como ganador de la jornada al estonio Ott Tänak, quien al mando de un Ford Puma logró el mejor tiempo, repitiendo así la victoria que obtuvo en 2019, en el arribo por primera vez del campeonato a Chile.

Pero el festejo del piloto que el próximo año regresará al equipo Hyundai fue la cara bonita del evento. En la vereda opuesta estuvo el accidente que protagonizó el binomio de Germán Lyon con Sebastián Vera, quienes protagonizaron un accidente brutal, tal como lo contó el propio piloto en su cuenta de Instagram días después de la carrera.

“Faltando 2 km para el final del prime 6, tomamos un ciego rápido igual como lo habíamos hecho la vez anterior. No sabemos realmente qué pasó, pero terminamos pegándole fuertemente al interno de la curva, el auto salió catapultado hacia adelante y nos dimos 4 o 5 vueltas terminando de techo, cuando Sebastián Vera me preguntó cómo estaba me di cuenta que no me podía mover salvo la cabeza. Fueron momentos de mucha angustia hasta qué lograron dar vuelta el auto. Especial agradecimiento en esos momentos para Jorge Riquelme y su padre, y un navegante argentino que no recuerdo el nombre que lograron contenerme. Luego de varios intentos y alrededor de 15 minutos, lograron sacarme del auto con mi cuerpo completamente inmovilizado, llegando al Sanatorio Alemán donde me recibió un excelente equipo de profesionales, muy cariñosos y atentos”

Aquel comentario entregó algo de tranquilidad a los fanáticos que mostraban su preocupación por lo ocurrido. Ahora, con el pasar de unas semanas desde aquel angustiante 29 de septiembre, el piloto comentó desde un sillón en su habitación en la Clínica Alemana el grave diagnóstico inicial y el camino a la recuperación que ya comenzó.

“Hola, tanto tiempo que no los saludaba, ya estoy en mejor condición, ya me puedo sentar y nos dimos este momento para poder comunicarnos con ustedes. Ya han pasado 28 días desde el accidente y es poco lo que hemos podido contarles de lo que me sucedió”, comenzó señalando Lyon a través de su cuenta de instagram.

Sobre lo que ocurrió esa tarde, Lyon indicó que “la verdad es que no tenemos muy claro con ‘Seba’ (Sebastián Vera) por qué terminamos volcados. Íbamos en una curva rápida, ‘Seba’ me había incluso cantado lo que venía y muy repentinamente la cola del auto se levantó, nos fuimos para adelante y ahí empezó esta pesadilla de accidente que terminó en una situación bien crítica, en donde me trasladaron al Sanatorio Alemán en un estado inmóvil, no podía mover brazos, piernas, lo que complicó bastante también poder sacarme del auto, lo que fue bastante traumática esa parte y ya en el Sanatorio Alemán empezaron a hacerme los exámenes de rigor y, efectivamente, tenía un daño cervical, un daño incompleto de la médula, lo que significa que efectivamente el cuerpo estaba completamente inmovilizado y, además, tenía un disco de la cervical roto y un ligamento cortado. Ese fue el parte inicial”, recordó el piloto.

Foto del instagram de Germán Lyon @germanlyon14

Respecto de las primeras horas internado, Lyon dijo que “la primera noche fue bien crítica porque tuve problemas respiratorios. El diafragma del lado derecho no funcionaba, así es fue una noche crítica, en donde oficialmente pasé con riesgo vital. Esa parte fue muy, muy compleja para mi familia, para mi señora, los niños, mi viejo que estaba allá. El objetivo en ese momento era pasar esa noche a como diera lugar, hicimos todos los esfuerzos, trabajamos fuerte la recuperación de la membrana y de los pulmones y logramos evitar una intubación que hubiese sido compleja y que me hubiese obligado a estar varios días más en el sanatorio”.

Tras esas primeras horas llenas de angustia, pero también de mucha confianza en poder revertir las compleja situación, el experimentado corredor comentó que “desde ese día empezamos a empujar para la recuperación. Me hicieron todos los exámenes en el Sanatorio Alemán y el lunes 2 logramos a través de una ambulancia aérea llegar a Santiago, donde ya nos instalamos definitivamente en la Clínica Alemana”.

En el centro asistencial el trabajo comenzó de inmediato. “Una vez que estábamos acá, me operaron la cervical, me la fijaron, me pusieron un disco nuevo, unieron nuevamente el ligamento y con eso ya superamos el tema traumatológico, para después enfocarnos exclusivamente en lo que es la recuperación del movimiento del cuerpo”, dijo.

Germán Lyon junto a su navegante Sebastián Vera en la presentación del WRC en Los Ángeles. crédito: @germanlyon14

En cuanto a esa recuperación a la que hace mención el piloto y que inició en la Clínica Alemana, Lyon no tiene dudas e indica que “ha sido exitosa y no me cabe ninguna duda que eso ha sido por la cantidad de mensajes que me mandaron, las cadenas de oración, los rezos, en el celular debo tener 300 mensajes de WhatsApp de amigos, conocidos, gente que no veo hace 15 años, en el Colegio mis hijos cadenas de oración. La verdad es que ha sido impresionante como también vía Instagram se reventó mi cuenta con mensajes de cariño, de gente que conozco, de gente que no conozco”.

Sobre el apoyo que ha recibido, el que va desde los miles de mensajes de fanáticos y del campeonato de rally a detalles como una camiseta firmada por los jugadores de Universidad Católica que le enviaron en señal de fuerza, Lyon dijo que “la verdad es que estoy realmente sorprendido y no me cabe ninguna duda que parte importante de la energía que he tenido en estas recuperación es por ustedes, por el cariño, la preocupación las energía, las vibras, los rezos, ha sido realmente sorprendente. Estoy emocionado por eso y créanme que ha sido parte fundamental de lo que me empuja en mi recuperación, así que no voy a poder terminar nunca de agradecerles todo lo que han hecho por mí”, finalizó con una clara emoción, entregando una poderosa imagen de fortaleza y de confianza de que pronto quedará atrás ese 29 de septiembre, el día en que Germán Lyon escapó de la muerte.