¿Por qué Eliseo Salazar felicitó a Magallanes tras ganar el campeonato de Primera B?

El fútbol y los autos no siempre tienen una relación amistosa. A nivel de seguidores, es usual escuchar críticas desde los fanáticos de los autos y las carreras hacia el deporte más popular del mundo, especialmente por la brutal distancia a nivel de cobertura.

A nivel de marcas y equipos la relación es más cercana y son cientos los clubes que llevan los emblemas de distintos fabricantes en la camiseta. Ahora, si lo pensamos en la otra dirección, con equipos patrocinando o apoyando pilotos, los casos son escasísimos.

Uno de los más llamativos se conoció hace una década, cuando el Chelsea se convirtió en el primer sponsor de un equipo de Fórmula 1. La alianza fue con el team Sauber, que por esos años estaba integrado por los pilotos Kamui Kobayashi y un joven mexicano llamado Sergio “Checo” Pérez.

En aquel momento, el director ejecutivo del cuadro londinense, Ron Gourlay, precisó que “es un acuerdo innovador el hecho de ver a un equipo de fútbol patrocinar a un equipo de F1, uniendo así dos de los más grandes deportes. Y hemos elegido un equipo que refleja los ideales del Chelsea. Además, el año que viene celebramos 20 temporadas en la Premier, y Sauber hace lo mismo como equipo de F1″.

Guardando la comparación, algunas décadas atrás, otro equipo de fútbol se pudo ver en un auto de competencia. Se trata de Eliseo Salazar, piloto que en 1979 lució el emblema de Magallanes en su buzo y en el auto, tal como se pudo apreciar en fotografías que subió a su cuenta de Instagram el único chileno que ha disputado la F1.

Aprovechando el gran festejo de Magallanes, cuadro que se coronó campeón de Primera B el pasado domingo al superar por 2-0 a Recoleta -título que le permitió volver a la división mayor después de más de treinta años en la segunda categoría- Salazar recordó su cercanía con los carabeleros e indicó “Felicitaciones Magallanes! @cdmagallanes Campeones de la Primera B y vuelve a la Primera División! Hace cuatro décadas me acompañaron ganando carreras de la Fórmula 1 Británica con el emblema albiceleste en el buzo antiflama y en el monoplaza Williams FW07. #vamoslaacademia”.

Pero ¿cómo llegó a las pistas el escudo del primer tricampeón del fútbol chileno?

Una cena y agradecimiento

Para conocer la historia de esta alianza entre Eliseo Salazar y Magallanes que se pudo apreciar en la Fórmula 1 británica (Fórmula Aurora), conversamos con el ex piloto y reciente organizador de Experiencia E, la feria de electromovilidad que se desarrolló en Espacio Riesco.

Eliseo, siempre se ha asociado tu figura al deporte, pero no al fútbol precisamente. ¿cómo surge la relación con Magallanes?

Después de ganar el título de la Fórmula 4 en Argentina (1978) necesitaba generar auspicios para poder financiar mi carrera en Europa. El objetivo era llegar a los principales campeonatos y teníamos que generar los recursos necesarios. Así es que pensamos la manera y no queríamos organizar bingos, por lo que llegamos a la idea de realizar una cena en el Círculo Español, evento al que asistieron como artistas Florcita Motuda y Patricia Maldonado.

Y Magallanes dónde entra…

Por esos años nos ayudaron muchas personas y entre ellas había un dirigente de Magallanes, del que lamentablemente no recuerdo su nombre. Él nos compró 20 o 30 entradas a la cena, solo con la idea de apoyarnos. Y nosotros, en agradecimiento, incorporamos el parche en el buzo y el emblema en el auto, durante los años ‘79 y ‘80.

Entonces no viene por un tema de hincha ni familiar

Claro, es por agradecimiento de nuestra parte hacia personas que nos apoyaron en los momentos más complejos, cuando se está empezando un proyecto y había que conseguir recursos.

Pero jugaste fútbol o siempre solo fueron autos en tu niñez

Jugué y creo que no era malo. Yo estudiaba en el Instituto Nacional y en el colegio jugaba de arquero. Y digo que no era malo, porque tenía muy buenos reflejos, incluso atajé varios penales.

¿De arquero? Muchas veces dicen que los menos talentosos van al arco…

No, lo que pasa es que era el puesto que más se acercaba a mi personalidad, yo soy de deportes más individuales y estar al arco era lo que me gustaba.

Entonces, feliz con el campeonato de Magallanes

Absolutamente. Yo soy una persona que le gustan las tradiciones, me encantan las 500 millas de Indianápolis, Le Mans, y eso en todos los deportes, hace unos días fui al Ensayo, una carrera que tiene 150 años y quizás por eso también me alegró el título de Magallanes, el primer campeón del fútbol chileno.

Por último, si de Magallanes te invitaran a un partido, ¿irías?

Por supuesto, me encantaría estar en un partido, ojalá me invitaran al partido en el que regresan a Primera A, es un equipo que fue importante en mi carrera deportiva y eso no se olvida.