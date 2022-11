Porsche 911 Dakar: el deportivo con cualidades off-road

En la inauguración del Salón del Automóvil de Los Ángeles se dio a conocer el nuevo Porsche 911 Dakar, exhibiendo una imagen inédita entre las diversas versiones de este emblemático deportivo de la firma de Stuttgart. Este modelo ya te lo habíamos anticipado ya que realizó un programa de pruebas de más de 500.000 km y más de 10 mil de ellos en condiciones extremas.

Este particular nueveonce evoca la primera victoria absoluta de Porsche en el Rally París-Dakar en 1984, resultado que marcó un hito en la marca ya que inició el nacimiento de la tracción total de este modelo.

En homenaje al icónico modelo ganador, esta nueva variante Dakar ofrece de manera opcional un paquete de diseño con elementos completamente diferenciadores. Destaca por sus 50 milímetros extras que presenta en la altura de la carrocería sobre el suelo y que, gracias a la función de serie que eleva el chasís del auto, puede aumentar otros 30 mm adicionales en los extremos delantero y trasero.

Este sistema de elevación no solo fue diseñado para superar obstáculos a baja velocidad, sino que para conducir en situaciones más arriesgadas o complicadas, incluso cuando la suspensión se encuentra en su posición más elevada, permite hacer actividades todoterreno a velocidades de hasta 170 km/h, superando dicha velocidad el vehículo vuelve a bajar automáticamente a su nivel normal.

Porsche siempre se ha caracterizado por no dejar escapar ningún detalle y este modelo claramente no es la excepción. Sus neumáticos reúnen los elementos de carácter todoterreno con lo deportivo y fueron desarrollados específicamente para este modelo, pues lleva unos Pirelli Scorpion All Terrain Plus en medida 245/45 ZR 19 en la parte delantera y 295/40 ZR 20 en la parte trasera.

En su exterior cuenta con varios rasgos identificativos, su alerón trasero ligero de nuevo desarrollo que fue fabricado en polímero reforzado con fibra de carbono, la tapa del maletero delantero y llamativas salidas de aire integradas que son herencia del 911 GT3.

A esto, se le suma todo el equipamiento todoterreno, entre los que destacan los enganches de remolque de aluminio rojo en su parte delantera y trasera, guardabarros ensanchados, elementos de protección de acero inoxidable y las tomas de aire laterales están protegidas frente a posibles golpes de piedra.

Puertas adentro, el 911 Dakar le da ese toque de deportividad con sus respectivos asientos tipo baquet de serie, se reduce el peso con los asientos traseros y fueron instalados cristales ligeros y una batería más liviana. Con esto, esta versión pesa 1.605 kilogramos, apenas 10 kg más que el 911 Carrera GTS.

Bajo su capó cuenta con el poderoso motor de 3.0 litros, seis cilindros biturbo que alcanza una potencia máxima de 480 caballos de fuerza y un par de 570 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y su velocidad máxima está limitada a 240 km/h debido a los neumáticos todoterreno. Se asocia con la majestuosa caja de cambio automática PDK de ocho velocidades.

Está disponible el paquete de diseño Rallye que está inspirado en el ganador del París-Dakar de 1984 y por primera vez la marca implementa la combinación de pintura bicolor y láminas decorativas en un modelo de producción de serie. Esta versión incluye también jaula antivuelco, cinturones de seguridad de seis puntos y extintor contra incendios.

Los clientes interesados ya pueden hacer sus pedidos del nuevo Porsche 911 Dakar.