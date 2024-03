Porsche confirma la llegada de un 911 híbrido

“En 2024 lanzaremos más productos que en cualquier otro año de nuestra historia. Llevaremos a la carretera emocionantes vehículos deportivos que deleitarán a nuestros clientes en todo el mundo. Esto hará que tengamos el viento a favor en los próximos años”. Las palabras corresponden a Oliver Blume, Presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG.

Tras un exitoso ejercicio el año pasado, donde las entregas aumentaron un 3,3%, hasta 320.221 unidades, el máximo ejecutivo precisó que “el equipo Porsche puede estar orgulloso de su labor en 2023. A pesar de todos los desafíos, nuestros clientes están encantados con los interesantes productos que les brindamos en todas las gamas de modelos”.

Pero esto no se detiene, es más, Porsche anuncia que lanzará al mercado no menos de cuatro modelos nuevos o considerablemente revisados en 2024.

Los lanzamientos comenzaron con la tercera generación del Panamera. El sedán de lujo enfatiza su carácter deportivo con propulsores aún más potentes. Un concepto de control muy modernizado y numerosas tecnologías innovadoras afinan todavía más su perfil. Entre estas tecnologías se incluye la nueva suspensión Porsche Active Ride, que combina un nivel de confort muy superior con las cualidades deportivas que caracterizan a Porsche.

La próxima generación del Taycan saldrá a la venta en primavera. El nuevo modelo tiene más potencia, una autonomía superior, acelera más rápido y carga en menos tiempo con mayor estabilidad.

El Taycan Turbo GT también celebró ayer su estreno mundial. Con él, Porsche traslada por primera vez su tradición GT a la era eléctrica. Alcanza una velocidad máxima de 305 km/h, tiene hasta 1 108 caballos de potencia (815 kW) y pasa de 0 a 100 km/h en 2.2 segundos.

En el último semestre del año, el Porsche Macan estrenará su segunda generación y lo hará como modelo totalmente eléctrico. Se fabricará en Leipzig junto con el Macan equipado con motores de combustión, que seguirá a la venta. La demanda de los clientes ha evolucionado de forma muy positiva desde que se abrieron las órdenes de pedido.

Por último, estará la actualización del 911, prevista para principios de verano, incluida una propulsión híbrida de alto rendimiento. “Una vez más, implementamos tecnología derivada del mundo de la competición automovilística en modelos de producción en serie. Y nuestros clientes pueden esperar más innovaciones tecnológicas en esa misma línea”, comenta Oliver Blume.

¿Un 911 híbrido?

Porsche no entregó mayores detalles acerca de la gran novedad que anuncian para la presente temporada, el primer 911 híbrido de su historia, el cual ingresará con la actual generación .

Pero los rumores no tardan en aparecer. Y también se toman declaraciones de hace algunos meses para ir visualizando cómo será el deportivo, como cuando el mismo Oliver Blume dijo que el nuevo auto no sería un híbrido enchufable, por ende, no tendría puerto de carga. Además, el sitio Motorspor1 recoge que Frank Moser, vicepresidente de las líneas de modelos 911 y 718, dijo el año pasado que el modelo híbrido “no debería ser demasiado pesado”.

De ahí que se presume que no tendrá punto de carga, ya que un híbrido enchufable requiere una batería más grande, lo que suma peso a un vehículo que busca siempre aminorar los kilogramos. El mismo sitio indica que “según fuentes cercanas a Zuffenhausen, el 911 Hybrid contará con un pequeño motor eléctrico y una batería de 48V montada detrás de los asientos traseros”.

De confirmarse lo que indica esta fuente, el motor eléctrico movería las ruedas delanteras, mientras que el motor de combustión haría lo propio en el eje trasero, permitiendo que disponga de tendrá tracción total. Eso sí, para eso deberemos esperar un par de meses.