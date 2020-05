Renault y ZF anunciarán esta semana el término de contrato para 30 mil empleados

Renault hará oficial este viernes un plan de reducción de personal de 15 mil operarios en todo el mundo, una medida que va en la línea de reducir sus gastos en uno de los momentos más críticos de su centenaria historia, que se ha visto empeorada por el avance del coronavirus. La información, publicada por la agencia Reuters, tiene como fuente al sindicato CFDT que se reunió con directivos de la marca del rombo. Unos 4.500 de esos trabajadores que dejarán sus puestos se localizan en la misma Francia, aunque la mayoría sería con planes de retiro voluntario, explicó Franck Daout, directivo gremial.

“Ellos han insistido en el hecho de que todo será negociado”, señaló Daout, agregando que los sindicatos y organismos estatales están envueltos en la materia, por tratarse de numerosas pérdidas laborales para la economía gala. El Grupo Renault, cuya propiedad es estatal en un 15%, había informado de recortes a inicios de año después de cerrar su primer ejercicio anual con pérdidas en una década. Esto ha alimentado los rumores y preocupaciones respecto del cierre de plantas en Francia, un tema político en extremo sensible. El gobierno de Emmanuel Macron exige condiciones e insiste en que no facilitará préstamo alguno mientras no concluyan los acuerdos entre los trabajadores y la compañía.

En Alemania también habrá despidos

ZF Friedrichshafen, el conocido suministrador de cajas de cambio alemán, también echará mano a recortes de planilla. De acuerdo con la misma Reuters, la empresa recortará 15 mil contratos, un 10% de su fuerza laboral, como resultado de la caída en demanda de insumos. ZF, que también desarrolla mecánicas híbridas, comunicó a sus trabajadores que la mitad de esos 15 mil términos de contrato tendrán lugar en Alemania.

“Como resultado de un congelamiento de la demanda de parte de nuestros clientes, nuestra compañía enfrentará fuertes pérdidas en 2020”, dijo Wolf-Henning Scheider en un comunicado interno de ZF. “Estas pérdidas amenazan nuestra independencia y la crisis será larga, incluso para 2022 tendremos una caída notable de nuestras expectativas de venta”, agregó.