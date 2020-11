¿Sabes cuánto ganan los pilotos de F1? Hamilton, por ejemplo, se embolsó US$47 millones este 2020

El sueldo de los deportistas siempre causa gran interés entre el público, probablemente, por simple curiosidad de saber cuánto perciben las estrellas de las distintas disciplinas. De ahí, que más de alguno se haya preguntado por el salario de los pilotos de la Fórmula Uno.

Y si bien se trata de uno de los secretos mejor guardados del mundo, pues las cifras nunca se hacen públicas y, además, varían según los objetivos anuales, Business Book GP consigue cada año ofrecer unas cifras muy cercanas a la realidad de los sueldos de los pilotos de F1.

Así es que sabemos que Lewis Hamilton -que pronto será nombrado Sir por la Reina Isabel II- es el piloto que más gana, alcanzando los US$ 47 millones de dólares. El heptacampeón aun no ha renovado su contrato con Mercedes-Benz para 2021, escudería con la cual se encontraría en negociaciones para mantener su salario en las próximas temporadas, algo que aun no convence, debido a la situación de crisis en la que se encuentra el fabricante alemán.

Sebastian Vettel es el segundo piloto de F1 que más cobra. El alemán de Ferrari percibe 35 millones de dólares al año, 12 menos que Hamilton. El podio lo completa Daniel Ricciardo, con 20 millones.

Tras Max Verstappen, cuarto en la lista, con US$ 16 millones, hay un salto importante. Y es que Bottas, compañero de Hamilton, recibe 9 millones de dólares por temporada -lo mismo que Charles Leclerc-, es decir, 38 millones menos que su compañero Hamilton.