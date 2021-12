Se realiza con éxito la prueba de pista del premio de la industria automotriz de Chile

La 15ª edición del premio Los Mejores vivió en el Autódromo Internacional de Codegua su última etapa antes de conocer a los ganadores. Tras la selección inicial de modelos nuevos, nuevas generaciones y/o actualizaciones importantes, periodistas y comunicadores de los principales medios automotrices de Chile escogieron a los finalistas de ocho categorías que debían rendir como último examen un manejo en pista.

Al circuito de la Región de O’Higgins llegaron 49 de los 56 vehículos nominados, con las excepciones de Toyota Corolla Cross, Volvo V60 Cross Country, Mercedes-Benz GLB, Jeep Gladiator, MINI Countryman PHEV, Audi RS5 y Aston Martin DBX, los cuales no pudieron estar debido a que las marcas no contaban con unidades disponibles. A la categoría de Súper Deportivos no se le exigió presencia debido a la misma situación y a que llegan escasas unidades de cada ejemplar, las cuales están todas vendidas.

Los vehículos que llegaron a mostrar sus credenciales fueron:

Mejor Auto: Citroën C3, Hyundai Elantra, Hyundai i20, Peugeot 208, Seat León, Škoda Octavia y Škoda Scala.

Mejor Auto Premium: Audi A5 Cabrio, BMW Serie 2 Coupé, BMW Serie 4 Coupé, BMW Serie 4 Gran Coupé y Mini Cooper SE.

Mejor SUV: Citroën C4, Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Ford Bronco Sport, Haval Jolion, Hyundai Tucson, MG ZX, Opel Mokka, Volkswagen Nivus y Volkswagen Taos.

Mejor SUV Grande: Chevrolet Trailblazer, Haval H6, Kia Sorento, SsangYong Rexton y Subaru Outback

Mejor SUV Premium: Audi Q5 Sportback, Audi e-tron Sportback, DS 7 Crossback E-Tense, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz GLA, Porsche Macan y Volvo XC40 Recharge.

Mejor Vehículo Comercial: Brilliance T50, Hyundai Staria, Karry Q22 y Maxus eDeliver 9

Mejor Camioneta: Ford F-150, Maxus T90, Mazda BT-50, Peugeot Landtrek y SsangYong Musso Grand

Mejor Vehículo Ecológico: Audi e-tron Sportback, DS7 Crossback E-Tense, Jaguar I-Pace, Mini Cooper SE, Subaru XV Hybrid, Suzuki Swift Híbrido, Volvo XC40 Recharge Plug In Hybrid y XC40 Recharge Pure Electric.

Mejor Deportivo: BMW M3, Ford Mustang Mach1 y Toyota Yaris GR

Mejor Súper deportivo: Ferrari SF90 Stradale, Mercedes-AMG GT Black Series, Ferrari Portofino M y McLaren 765LT.

A estas 10 categorías, se suman los premios a Mejor Diseño, Mejor Marca y Auto de Valor, las cuales no requieren presencia en Codegua. Este año, considerando el alza en los precios, para Auto de Valor se contempla solo los estrenos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre que tengan todas sus versiones con precios de lista hasta los $ 12 millones.

Tras la prueba, los jueces deberán evaluar con una nota de 1 a 10 cada vehículo según los criterios de Producto, Valor, Tecnología, Dinamismo y Seguridad.

El mejor promedio será el ganador de cada categoría, los cuales se darán a conocer el 11 de enero en un evento que será transmitido por streaming a través del sitio de La Tercera y por las plataformas sociales de MT Motores.

El mismo 11 de enero, minutos antes de conocerse los ganadores, los jurados deberán emitir el último voto ante notario, para elegir al Mejor de Los Mejores 2022, el cual saldrá entre los ganadores de cada categoría.