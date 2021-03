Sebastián Trotta, gerente de Ford: “El EcoSport no se descontinúa y seguirá vendiéndose en Chile”

En medio del lanzamiento del Ford F-150 en el país, en MT Motores tuvimos oportunidad de conversar con Sebastián Trotta, gerente general de Ford en Chile, quien habló de cómo se espera mejorar la presencia de la marca en las camionetas de tamaño completo (ahora que la F-150 también es diésel), y de qué manera irá conformándose el line-up local Ford en el corto y mediano plazo.

¿En qué grado piensan que pueden mejorar los números de la F-150 con la inclusión de la motorización diésel?

“En todo el mundo la F-150 manda en el segmento. Queremos seguir marcando ese liderazgo. En Chile nos movemos arriba de las 2 mil unidades por año y ahora considerando esta F-150 Powerstroke diésel que tiene mayor autonomía y menor costo por km, dado el precio del diésel, hace que sea realmente una opción interesante en el segmento.

Los yacimientos están preparados para los vehículos diésel, lo mismo que la agroindustria... hay demanda de diésel y con este motor podemos llegar a incrementar volúmenes de clientes que, en muchos casos, usan ahora Ranger. En ese sentido es más fácil entrar ahí con esta especie de hermano mayor.

Y el espacio que tenemos para crecer es grande, porque el 70% de lo que vendemos en F es para uso personal, para entretenimiento, para uso combinado con la familia, y apenas un 30% para la agroindustria y minería. Con la diésel me parece que ese mix va a cambiar... puede terminar siendo un 50:50. Ahí hay un espacio natural que tiene que crecer.

En Chile, dentro del segmento full size, Ford ha sabido estar por el 40% o más del segmento. Ese es el punto de partida”.

¿Es posible que en el mediano plazo llegue la Ford F-150 híbrida que se ofrece como tope de línea en Norteamérica?

“Tenemos una estrategia fuerte en electrificación. A nivel global estamos en un plan de acelerar esos procesos. Si bien hoy estamos enfocados en los tres motores que estamos presentando en la F-150, sí estamos analizando fuertemente la versión híbrida para introducirla. Hoy no tengo más detalles, pero está en análisis, por lo que seguramente tendremos algo para comunicar más adelante.

Chile tiene mucho para crecer en electrificación en general. Lo que sí ayudaría a acelerar ese proceso es algún incentivo para lograr que el precio al consumidor llegue en una razón comparativa con un motor a combustión convencional. Ahí veríamos un crecimiento fuerte, como vemos en Colombia donde los impuestos permiten que esté mucho más competitivo. Chile tiene todo para crecer en ese sentido y nosotros queremos acompañarlo”.

Respecto al resto del line-up, hace poco se confirmó la salida de producción del EcoSport brasileño, un modelo si bien veterano, de todos modos muy popular en Chile...

“El EcoSport seguirá vendiéndose en Chile. No se descontinúa. Pero lo que hay es un cambio de fuente productiva. Tenemos más plantas en Europa o India, y se está cerrando la logística para poder continuar con el EcoSport durante este año. Aún no tenemos la fecha definitiva de cuándo arriba el primer lote. Se trata de una plataforma global, así es que no esperamos ver cambios respecto del EcoSport que ya teníamos. Chile es un mercado abierto y no hay problemas con la continuidad del producto”.

¿Qué otras novedades pueden adelantarse?

“Por lo pronto tenemos sorpresas que están ligadas con nuestra división más deportiva Ford Performance”.

Si bien Sebastián Trotta no lo mencionó, el próximo estreno de Ford en Chile, es el Ford Mustang Mach 1, modelo que regresó globalmente a mediados de 2020 y que vendrá con toques retro y animado por el motor V8 de 5.0 litros que desarrolla 480 caballos de potencia y 569 Nm de torque máximo.