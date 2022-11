SsangYong Torres: el aventurero SUV de los coreanos anuncia su llegada al país

No había un lugar más idóneo para conocer al SsangYong Torres que el Parque Nacional Torres del Paine. Este increíble monumento natural de la Patagonia chilena, que hoy le da el nombre a la última creación de la marca coreana, un SUV con aires aventureros que viene a despeinar el portafolio actual.

“El nombre Torres en honor a las Torres del Paine es también un guiño a la relación que mantiene Chile con SsangYong desde hace más de 20 años, siendo actualmente el principal mercado de exportación de entre 70 países; pero además tiene que ver con que estaban buscando un lugar que fuera icónico y que hiciera sentido con la propuesta del modelo”, afirma Rodrigo González, managing director de SsangYong Chile.

Y es que el nuevo Torres se ubicará entremedio del Korando y del Rexton -en el segmento C de SUVs-, con un planteamiento estético distinto a lo visto en ellos, mucho más robusto y de perfil todoterreno, buscando así recuperar esa filosofía más campera con la que nació la marca y que ahora está tan de moda con el auge del 4x4.

Un estilo aventurero basado en el lenguaje de diseño “Powered by Toughness” (“Impulsado por la Robustez”), con el que evoca agresividad a lo largo de toda su carrocería. Unas pronunciadas nervaduras del capó, marcados faldones y abultados pasos de rueda en plástico negro, así nos lo dejan claro.

Por otro lado, la pequeña parrilla de seis barras que preside su contundente frontal y que se combina con unos estilizados faros LED y un prominente parachoques, innegablemente, rememora al Korando de primera generación, el de los años 80, construido a partir de una licencia del Jeep Wrangler.

Este look outdoor se ve potenciado por una serie de recursos estéticos. Entre ellos, una tapa de color rojo que cubre el gancho de remolque, unas agarraderas en el capó, un llamativo pilar C -que en las versiones sin techo bicolor tiene un tono metalizado- y, por último, un soporte que simula ser para una rueda de repuesto.

A modo de exhibición, SsangYong dispuso un ejemplar equipado con una parrilla en el techo, otro con una especie de caja lateral en el pilar C (al estilo del Land Rover Defender) y un tercero, con pisaderas. Accesorios que en un futuro podrían traerse para el Torres.

El SsangYong Torres es un SUV de 4.700 mm de largo, con capacidad para cinco pasajeros y un amplio espacio interior, además de un gran maletero de 703 litros de capacidad, con apertura eléctrica de portalón, cubierta cubre equipaje y una rueda de repuesto de uso temporal bajo el piso.

Por otro lado, su habitáculo tiene un enfoque distinto al estilo de su carrocería, con un elegante tablero de líneas horizontales enfocado en el confort, en el que abunda el cuero y el aluminio, además de una buena dotación tecnológica, siguiendo así con la línea ascendente emprendida con el Rexton.

Dispone de tres pantallas multifunción. La del clúster es de 12 pulgadas, la del infoentretenimiento es de 9″ y cuenta con varios botones y perillas para accesos directos, además de ofrecer Apple CarPlay y Android Auto. También hay una de 8″ para la climatización.

Cuenta con freno de mano eléctrico, cargador inalámbrico, varios puertos de carga y asientos de cuero eléctricos y calefaccionados, entre otros. El sunroof sólo estará disponible en la versión Limited monocolor.

SsangYong Torres: mecánica

El Torres comparte varios elementos con el Korando: la plataforma monocasco, el uso de un 78% de aceros de alta y ultra alta resistencia, la suspensión delantera McPherson y la trasera Multilink, y el tren motriz compuesto por el motor gasolinero e-XGDi 150T.

Se trata de un 1.5 litros turboalimentado con 163 Hp de potencia y 280 Nm de par, que puede estar acoplado a una transmisión automática Aisin de 6 velocidades o a una caja manual de origen Hyundai de seis cambios.

La tracción es al eje delantero, y opcionalmente se puede sumar un sistema de tracción AWD automático con sistema de bloqueo de diferencial.

El SsangYong Torres se pondrá a la venta a mediados de diciembre en cuatro versiones de equipamiento (GLX 1.5 MT 2WD, GLX 1.5 AT 2WD, GLX 1.5 AT 4WD y Limited Plus 1.5 6AT AWD), con precios que irán entre los $25 millones y $35 millones.

Todas destacan por su nivel de seguridad, equipando de serie siete airbags y varias asistencias a la conducción -entre ellas, aviso de colisión frontal, freno de emergencia, alerta de cambio de carril y sensor de punto ciego-. La versión Limited Plus suma una octava bolsa instalada entre conductor y pasajero.

El SsangYong Torres se ha convertido en todo un éxito en Corea, acumulando hoy 80 mil reservas, muy por encima de las expectativas. En Chile, se espera que represente el 15% de las ventas del próximo año.