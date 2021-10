Thierry Neuville, escéptico con la inminente hibridación en el WRC: “Son como un Fórmula E del rally”

El actual piloto de Hyundai, Thierry Neuville, volvió a mostrarse crítico con la inclusión de la tecnología híbrida en los autos del World Rally Championship, pactado para 2022. El belga, que viene de ganar el Rally de Ypres de agosto a los mandos del Hyundai i20 WRC, sostuvo que por ahora -pese a la cercanía de los plazos- es muy difícil obtener una respuesta real de cómo se comportarán los vehículos, pero que teme que los Rally1 terminen pareciéndose al manejo de un auto de Fórmula E.

En septiembre el europeo ya había lanzado sus dardos sin apuntar directamente a nadie. Dijo que “nadie tenía las pelotas para enfrentar las decisiones de la FIA”, dando a entender que las nuevas máquinas que se suponen las más radicales del Campeonato del Mundo terminarán asemejándose a las de las series menores WRC2 y WRC3. “Definitivamente no estoy de acuerdo con todos esos cambios que hacen la FIA y los fabricantes, solo para hacer que el auto sea menos emocionante, más peligroso de conducir y, al final, podría ser también más caro que cualquier otra cosa que hayamos visto hasta ahora en el WRC “, había expresado en una rueda de prensa antes del Rally Acrópolis, en Grecia.

“Simplemente tendrá más potencia: 500 y más caballos con la electricidad, pero quitarán el diferencial central, el aire fresco y básicamente la respuesta del motor... quitando la aerodinámica y el recorrido del amortiguador. Definitivamente es el camino equivocado para mí y no puedo estar de acuerdo. Para ser honesto no estoy para nada feliz y lo dije muchas veces“, añadió en esa oportunidad.

Ahora las críticas no son muy diferentes, y apuntaron la inconsistencia e imprevisión de estos vehículos. “Es como conducir un Fórmula E en un camino de rally, pero es muy pronto para decir cómo va a ser definitivamente. Muchas cosas aún no funcionan como deberían con el sistema híbrido y es difícil obtener una respuesta real. Por el momento, para mí va a ser un cambio de estilo de conducción, porque el objetivo es que necesitas recuperar energía en la frenada para poder descargarla en la aceleración. Si no alcanzas el objetivo en la frenada, no puedes tener potencia adicional en la salida, lo que hace que todo sea inconsistente e imprevisible. Al mismo tiempo, si llegas a tu objetivo y aceleras y levantas una vez el acelerador, pierdes toda la potencia que tienes disponible. Es todo demasiado inconsistente”.

El propio Neuville ha sido encargado de testear el próximo i20 WRC híbrido.

Finalmente, el belga -quien en Concepción 2019 protagonizó un espectacular volcamiento- fue lapidario en las declaraciones que recoge motorsport.com. “No sé si alguien va a ser un gran fan de las primeras versiones de este nuevo auto. Lo único emocionante es que nadie sabe hacia dónde vamos y qué podemos esperar del año que viene”. Neuville finalizó tercero en el Shake Down previo al Rally de España de este fin de semana.