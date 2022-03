Verstappen responde a los críticos: “en una situación normal, el título se hubiera resuelto mucho antes”

Max Verstappen, el nuevo campeón de Fórmula 1, salió al paso de quienes han pretendido poner en tela de juicio su primer título a raíz del bullado desenlace en Abu Dhabi. En el periódico neerlandés De Telegraaf, el piloto de Red Bull sostuvo que entiende que Mercedes quiera bajarle el perfil a su gran hazaña, pero que le da lo mismo. Igualmente, dijo estar seguro que “en una situación normal, el título se hubiera resuelto en mi favor mucho antes”.

REUTERS/Rula Rouhana

En la misma línea, el Nº 1 de la escudería austriaca añadió que “un Mundial se gana en toda una temporada, no por una decisión en la última carrera. Por eso creo que me merecí el título de manera absoluta”. Sobre la manera en que afrontará el desafío de la temporada 2022, Verstappen dice que ahora va con más serenidad, que ya no lo desespera ganar. De todos modos, explica que eso no significa que haya perdido la motivación, puesto que irá con todo para defender su corona.

(Photo by JOHN THYS / POOL / AFP)

“Me siento bien y me he relajado bastante. La pasada fue mi séptima temporada y nunca tuve una oportunidad así para ser campeón del mundo. Era la primera chance real y quería aprovecharla desesperadamente. Ganar el Mundial es algo que no pasa muchas veces y quizá no vuelva a suceder nunca más, quién sabe”, reconoció el piloto de 24 años.

El europeo fue también directo contra quienes lo ponen como un campeón casi por azar. “Puede haber gente que solo haya visto el último Gran Premio y puede pensar que tuve suerte. Pero, en circunstancias normales, el campeonato se habría resuelto en mi favor hace mucho tiempo. Perdí muchos puntos en dos ocasiones: después de que otro auto me impactara (Hamilton) y tras el reventón en Azerbaiyán. Todo se redujo a la última carrera debido a esa mala fortuna”.

(Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Finalmente, y respecto de la actitud que tomó el equipo Mercedes, encabezado por Toto Wolff, Verstappen dijo que “quienes me conocen, saben que no me importa. La escudería perdedora intentará quitarle un poco de brillo (al título), pero desde el bando ganador todavía se siente bien. Eso lo puedo asegurar”, sentenció quien renovó hace unos días con Red Bull hasta la temporada 2028.