Vettel alza la voz y dice que no asistirá al GP de Rusia, si la F1 decide seguir adelante con dicha carrera

Este jueves la Fórmula 1 manifestó estar monitoreando las información después del asalto ruso a Ucrania, después de meses de tensiones entre ambos países. Ya se ha informado que la liga ucraniana de fútbol ha sido suspendida y que la UEFA planea despojar a San Petersburgo de la final de la Liga de Campeones en junio como reacción a la invasión.

Formula One F1 - Russian Grand Prix REUTERS/Anton Vaganov

Antes de que cualquier anuncio del Gran Circo fuera emitido, el tetracampeón alemán Sebastian Vettel -quien es además director de la Asociación de Pilotos- señaló que no correrá en septiembre en Rusia, si es que la F1 decide disputar igualmente la prueba en Sochi. “Hablo a título personal. Hoy me desperté shockeado por las noticias. Pienso que es horrible ver lo que está sucediendo. No iré y creo que sería un error correr en Rusia. Lo siento por la gente, por los inocentes que está perdiendo la vida por razones estúpidas encabezadas por un liderazgo de alguien extraño y loco”.

REUTERS/Giuseppe Cacace/File Photo

Vettel añadió que muy pronto la Asociación de Pilotos se reunirá a discutir este tema, pero que su decisión ya está tomada. Por su parte, el campeón Max Verstappen dijo también que “cuando un país está en guerra, no es correcto correr allí”. El bicampeón Fernando Alonso manifestó que la F1 “tomará la mejor decisión” y Charles Leclerc urgió para que se tome una línea a seguir.

Así las cosas, parece ser que el Gran Premio de Rusia comienza a caerse a pasos agigantados del calendario 2022.