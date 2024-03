8M: Pedro Sánchez arremete contra Ayuso por decir “poco menos que había que aprobar también un Día del Hombre”

En el marco de su visita a Chile, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), criticó este viernes los dichos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), quien preguntó “cuándo se celebra el día del hombre” en pleno acto del Día Internacional de la Mujer en ese país.

“No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto. Yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas”, planteó Ayuso durante la mañana en la Real Casa de Correos, aludiendo a cifras que daban cuenta de que las muertes de hombres son mayoritarias frente a las de mujeres.

Isabel Díaz Ayuso. Foto: Comunidad de Madrid.

Desde Chile, Sánchez no dejó pasar sus declaraciones y dijo que le llamó “mucho la atención una declaración que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo poco menos que había que aprobar también un Día del Hombre”.

“Yo creo que si la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, también en el ámbito político”, emplazó el jefe del gobierno español.

Por ello, acusó que Ayuso “desmerece y no paga justo tributo a todas aquellas mujeres que durante muchísimos años -en silencio y ante el rechazo de la mayoría social en esos momentos, que eran fundamentalmente hombres- trabajaron muy duro para que efectivamente ella se pudiera presentar a las elecciones y pueda ser elegida, en este caso, presidenta de la Comunidad de Madrid”.

“Hay que poner pie en pared y responsabilizar” al Partido Popular

El tema surgió en un punto de prensa junto a su par chileno, Gabriel Boric, cuando Sánchez fue inquirido respecto a si los esfuerzos por avanzar en igualdad de género están hoy amenazados, considerando que esa es una bandera prioritaria que comparten ambos gobiernos.

“Desgraciadamente en España, el pasado 28 de mayo (en las elecciones autonómicas y municipales de ese país) el Partido Popular abrió las puertas de muchos gobiernos municipales y muchos gobiernos autonómicos a VOX, a una fuerza política que ha sido la única fuerza política que se salió del Pacto de Estado contra la violencia de género y que ha hecho precisamente de la violencia de género una de sus principales, digamos, armas de oposición, banalizando la violencia de género, diciendo que no existe esa violencia de género. O incluso no identificándola como una causa de derechos humanos, sino como una causa partidista y, por tanto, ideológica y combatible”, partió señalando.

El también secretario general del PSOE indicó que, a su juicio, efectivamente hay un riesgo ante “el avance de la ultraderecha de que consensos y conquistas que pensábamos garantizadas, resulte ahora que están puestas en cuestión nada más y nada menos que por gobiernos de ultraderecha o gobiernos de la derecha con la ultraderecha, como por desgracia está ocurriendo en nuestro país”.

Esto, sostuvo, “no son solamente en el ámbito de la igualdad de género, sino que también llegan a lo que he dicho antes: el cambio climático o incluso también a la censura de la cultura en nuestro país, donde estamos viendo también recientemente algunos ayuntamientos que están censurando obras teatrales, culturales por el mero hecho de defender la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”.

“Puede parecer pequeño, minoritario, anecdótico, pero creo que es absolutamente inaceptable y que hay que poner pie en pared y responsabilizar no solamente a la ultraderecha, sino a esos socios necesarios, en este caso el Partido Popular, que permite que sucedan estas cosas en nuestro país”, agregó.