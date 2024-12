Abu Mohammad al-Jolani, el líder de los rebeldes sirios que ha cercado Damasco

El grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) -en compañia de otras facciones rebeldes- ha tomado el control de ciudades clave de Siria, entre ellas, los suburbios de la capital, Damasco, en las últimas horas.

La organización -contraria al presidente sirio Bashar al-Assad- es liderada por Abu Mohammad al-Jolani, un comandante militar de 42 años que inició su carrera en las filas de Al Qaeda durante la guerra de Estados Unidos en Irak a principios de los 2000.

En medio de ese conflicto, al-Jolani fue capturado y pasó casi cinco años en diferentes prisiones, según reporta el portal suizo Swissinfo.

Tras ser liberado, volvió a Siria y fundó en 2012 Jabhat al-Nusra, la rama siria de Al Qaeda. Un año después, el Departamento de Estado de EE.UU. lo clasificó como “terrorista global especialmente designado” y ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información suya.

“Bajo el liderazgo de al-Jolani, el Frente Al-Nusrah ha llevado a cabo múltiples ataques terroristas en toda Siria, a menudo dirigidos contra civiles. Según informes, en abril de 2015 secuestró, y posteriormente liberó, a unos 300 civiles kurdos en un puesto de control en Siria. En junio de 2015, el Frente Al-Nusrah se atribuyó la autoría de la masacre de 20 residentes en la aldea drusa de Qalb Lawzeh, en la provincia de Idlib, Siria”, detalla el Programa de Recompensas por la Justicia -dependiente del Departamento de Estado- en su sitio web.

Sin embargo, en 2016 el grupo rompió relaciones con la organización terrorista fundada por Osama bin Laden aludiendo a diferencias ideológicas. Sin embargo, la ONU ha asegurado que los vínculos con Al-Qaeda no se han roto del todo.

Con posterioridad, al-Jolani formó la agrupación HTS, compuesta por diferentes facciones opositoras a al-Assad. A principios de 2017, la nueva organización tomó el control de la provincia de Idlib, ubicada en el noroeste del país y limítrofe con Turquía.

En los últimos años, el líder yihadista ha transmitido que su organización no significa un peligro para Occidente e incluso ha cambiado su atuendo militar por el de un civil cuando ha dado entrevistas. En 2021, en diálogo con la cadena estadounidense PBS, aseguró: “Hemos criticado las políticas occidentales. Pero hacer una guerra contra Estados Unidos o Europa desde Siria, eso no es cierto. No hemos dicho que queramos luchar”.

El pasado jueves -en momentos en que las fuerzas bajo su mando capturaban Hama- al-Jolani concedió una entrevista a CNN, en la que dio los lineamientos de la ofensiva: “Cuando hablamos de objetivos, el objetivo de la revolución sigue siendo el derrocamiento de este régimen”, dijo.

En caso de que HTS logre derrocar a al-Assad, el líder prometió que establecerá un “estado de gobernanza e instituciones” y “un consejo elegido por el pueblo”.

En la instancia, también se distanció de sus lineamientos ideológicos en el pasado: “Una persona de 20 años tendrá una personalidad diferente a la de alguien de 30 o 40, y desde luego a la de alguien de 50. Es la naturaleza humana”.

El grupo liderado por al-Jolani intensificó su ofensiva -la más rápida en los 13 años de guerra civil en Siria- contra al-Assad con un ataque sorpresa que inició el miércoles 27 de noviembre. Desde entonces, han capturado la ciudad más poblada del país Alepo, Homs, Daraa -la cuna de la Primavera Árabe- y Hama, ubicada al norte.