Alberto Fernández y escándalo de “vacunación VIP”: “Es imperdonable”

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que la vacunación irregular de allegados al gobierno, que provocó el viernes la salida del ministro de Salud Ginés González, “es imperdonable”, de acuerdo a declaraciones de prensa publicadas este domingo.

“Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable”, dijo Fernández al diario local Página/12, que según consigna mantuvo una “conversación informal” con el mandatario el sábado por la mañana.

“La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, agregó el presidente, quien el viernes le pidió la renuncia a González tras enterarse “por los diarios” de que en el Ministerio de Salud funcionaba un vacunatorio para allegados al gobierno.

Alberto Fernández toma juramento a su nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, en Buenos Aires, el sábado. Foto: AFP

“Yo no tolero cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan esos privilegios”, insistió.

Las vacunaciones irregulares en la sede del Ministerio de Salud se conocieron el viernes, luego de que el periodista Horacio Verbitsky contara en un programa de radio que pudo vacunarse gracias a su amistad con González, provocando una catarata de reacciones en las redes sociales bajo el hashtag #vacunasvip.

Fernández designó en lugar de García a Carla Vizzotti, una especialista en medicina interna que se desempeñaba como secretaria de Acceso a la Salud y el sábado asumió la titularidad de la cartera.

La flamante ministra aseguró este domingo que “de ninguna manera funcionaba un vacunatorio VIP”.

Alberto Fernández junto a Ginés González.

“Esto fue una situación puntual y fue un grupo muy reducido de personas (...) De ninguna manera es una situación habitual, ni hay un vacunatorio paralelo, ni se reservan vacunas para una situación privilegiada”, dijo en declaraciones a Radio 10 recogidas por varios medios de prensa.

Vizzotti agregó que la situación no debe “empañar” la gestión de González y aseguró que a partir de ahora se va a elaborar “un plan de monitoreo de administración de las vacunas”.

Argentina, con 44 millones de habitantes, suma más de dos millones de contagios de Covid-19 y alcanza 51.000 muertes.

Hasta ahora, el país ha recibido 1.220.000 dosis de la vacuna Sputnik V y 580.000 de Covishield, del instituto indio Serum.