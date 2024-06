Alza en percepción de inseguridad se apodera de Cuba

Una pelea ocurrida el pasado 8 de junio en el centro cultural La Quinta de las Delicias en La Habana, mejor conocida en Cuba como “la Finca de los Monos”, y que dejó supuestamente a varias personas heridas durante un evento de la Unión de Jóvenes Comunistas, abrió un debate sobre la violencia creciente en la isla. En redes sociales, algunos usuarios viralizaron imágenes donde se mostraba la trifulca en el espacio recreativo, donde se veía a jóvenes armados con machetes, personas heridas en el suelo y un despliegue tardío de la policía.

Al día siguiente de los disturbios, el gobierno afirmó que solo dos personas habían sufrido heridas, negando por completo la existencia de muertos, como dieron cuenta testigos y publicaciones independientes. El régimen anunció una línea de investigación de los hechos, pero esta se dirigió principalmente a “determinar la identidad” de quienes “de manera inescrupulosa” -según la vicefiscal jefa provincial en La Habana Yahimara Angulo González- divulgaron “noticias falsas”.

A juicio de Yaxys Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, “en los últimos años el clima de inseguridad ha aumentado en la isla y se nota a nivel social por los frecuentes asaltos violentos a particulares en las calles para robarles cualquier pertenencia y las riñas tumultuarias”. “Antes el régimen podía transmitir la idea de cierta paz social y control en ese tema, pero ya no. Hay mucha gente que teme salir de su casa por miedo a los asaltos”, reconoció.

De acuerdo con datos del Índice Mundial de Crimen Organizado 2023, Cuba tiene un índice de criminalidad de 3,37 y está en el puesto 170 en el ranking a nivel global, que contempla a 193 países. En América Latina, es uno de los países más seguros, solo superado por Uruguay. “La principal forma de inseguridad es el aumento de los robos y asaltos violentos. También los asesinatos”, comenta a La Tercera el director del Observatorio.

Los resultados de una encuesta digital de la plataforma Cubadata, que midió la inseguridad ciudadana en la isla en el primer semestre de 2023, encontró que el 61% de los cubanos encuestados dijo haber sido víctima de algún tipo de violencia o actos de delincuencia. De este grupo, solo el 14,6% denunció el hecho ante la Policía.

“En ningún momento, ni antes de la Revolución, ni en los primeros años, ha habido una sensación de inseguridad en las personas como ahora. Mucha gente no quiere salir de noche. Por ejemplo, en los espectáculos nocturnos que se dan en algunos lugares, como en un teatro, por ejemplo, se está notando la disminución del público”, señaló a La Tercera Reinaldo Escobar, editor jefe del medio cubano 14ymedio y residente en La Habana desde 1967.

Un letrero de neón brilla sobre la entrada del restaurante Prado 264, en La Habana. Foto: Reuters

También destaca el incremento de los delitos violentos entre la población menor de edad. “La criminalidad violenta que más ha afectado últimamente, se ve mucho en los jóvenes. Y cuando digo en los jóvenes, digo en los muy jóvenes. Son muchachitos de 12, 13, 14 años, en algunos barrios marginales, que andan armados con arma blanca, con cuchillo, con machete, con garrotes. Hay pandillas que se disputan el control de un barrio”, relata Escobar.

Frente al intento del régimen cubano de desacreditar a los medios independientes que publicaron la noticia, muchos usuarios señalaron en redes sociales que lo importante no es si hubo muertos en el centro cultural, sino la violencia desatada. Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales, afirmó en un programa estatal que solo el 9% de los delitos en Cuba son violentos. De estos, el 1% son homicidios y el 3% asesinatos, con el 89% relacionados con problemas personales y el 11% motivados por lucro.

Pero las cifras son difíciles de verificar, debido a la falta de transparencia del gobierno cubano. Entre los crímenes que sí han tenido contabilidad, debido a la acción de organizaciones independientes, predominan los femicidios, que alcanzan a 28 casos en lo que va de este año, según datos de los observatorios de género Alas Tensas (OGAT) y de la plataforma YoSíTeCreo En Cuba (YSTCC).

Personas con palos corren y gritan consignas pro-gubernamentales tras una protesta durante un apagón en medio del caos causado por el huracán Ian en La Habana, Cuba, el 30 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

Como no existen cifras oficiales de femicidios, “los registros ciudadanos no tienen un punto de referencia para poder decir si han aumentado o no. Siempre recalcamos que lo que ha aumentado es la denuncia de los femicidios. Sin embargo, en 2024 está siendo difícil lograr las verificaciones debido a la mayor censura y persecución de las libertades fundamentales del régimen. Hemos recibido numerosos pedidos de ayuda que comienzan así: ‘No quiero ser la número 31′, en referencia al listado anual de femicidios”, señalan a La Tercera desde la organización YSTCC

Otro registro no oficial realizado durante el primer semestre de 2023, por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, encontró que hubo 287 crímenes, incluyendo 119 robos y 82 asesinatos. Respecto a la percepción de los cubanos, una encuesta de la revista Bohemia reveló en noviembre de 2023 que el 92,4% de los encuestados perciben un incremento de los delitos violentos en los dos últimos años en el país.

En esta foto de archivo tomada el 12 de julio de 2021, un hombre es arrestado durante una manifestación contra el gobierno del Presidente Miguel Díaz-Canel en el Municipio de Arroyo Naranjo, La Habana. Foto: Archivo

En relación al evento ocurrido en la Finca de los Monos y a la percepción ciudadana sobre la inseguridad, Escobar explica que “las autoridades no tienen una vigilancia correcta en ese lugar, porque las fuerzas del orden en Cuba están más esmeradas en perseguir a los opositores que en perseguir a los delincuentes”. De hecho, comenta: “Es muy normal la gente que dice que, si te asaltan en la calle, te pongas a gritar ‘abajo a la dictadura’ para que aparezca la policía. Es un truco para que aparezcan”.

El gobierno pasa siempre por varias etapas, opina Yaxys Cires sobre la narrativa gubernamental. “La primera, negar el problema y culpar a los medios de comunicación independientes, la segunda, culpar a Estados Unidos y al exilio y, la tercera, responder de manera poco efectiva”, considera el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, agregando que la transparencia en la publicación de datos sobre inseguridad es crucial para abordar eficazmente la situación.