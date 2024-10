Anne Applebaum: “Habría sido más humano si se hubiera intentado ganar la guerra en Ucrania de manera más rápida”

La destacada periodista y escritora estadounidense Anne Applebaum se ha concentrado principalmente en el estudio sobre el comunismo y la sociedad civil en el Este y centro de Europa.

Ha escrito diferentes libros sobre este tema. Así, en 1994, publicó su primer libro, Between East and West (Entre Este y Oeste), que trata sobre el auge del nacionalismo en las repúblicas soviéticas, obteniendo el Premio Adolph Bentinck. Y en 2003 lanzó Gulag: A History, un detallado retrato sobre el sistema de campos de concentración que le valió el Premio Pulitzer en 2004. En 2017, publicó Hambruna Roja: la guerra de Stalin contra Ucrania, en el que cuenta la política del líder soviético Joseph Stalin sobre de colectivización que forzó a millones de campesinos a entregar sus tierras resultando en una hambruna sin precedentes en el que cuatro millones de ucranianos murieron.

El mes pasado participó como panelista en la cuarta Cumbre de Primeras Damas y Caballeros que se llevó a cabo en Kiev, impulsada por la primera dama de ese país, Olena Zelenska. En esa oportunidad, conversó con La Tercera sobre la guerra de Rusia en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyi, y la primera dama, Olena Zelenska, asisten a la Tercera Cumbre de Primeras Damas y Caballeros en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

El tema principal de la cumbre era “Proteger la infancia: asegurando un futuro seguro”, una cuestión que ha sido esencial para la primera dama ucraniana y de la que no se habla con frecuencia, ¿qué importancia tiene justamente esta situación?

Es muy importante para mí y estoy muy halagada de haber sido invitada. Llevo escribiendo sobre Ucrania probablemente 20 años. Pero este tema en particular es uno sobre el que me gustaría que el mundo supiera más. Cuando conocí a Olena Zelenska, hace aproximadamente un año y medio, ella habló muy elocuentemente sobre la necesidad de crear una protección psicológica e incluso espiritual para los niños ucranianos, de modo que no resulten dañados por la guerra y crezcan para ser resilientes y estar comprometidos con la sociedad y que no hayan sufrido daños físicos o mentales. Y por supuesto, tiene razón. También es cierto que esta guerra ha tenido un aspecto que no es tan conocido en el mundo como debería, que es el secuestro deliberado y deportación de niños. Unos 20.000 niños ucranianos han sido expulsados de los territorios ocupados y de las zonas de conflicto, a veces directamente de sus familias y llevados a Rusia, donde les cambian el nombre y los entregan a otras familias. Esto es un crimen, es muy inusual. Y está organizado por el Estado ruso. Se hace abiertamente. De hecho, los sitios web de adopción en Rusia anuncian a los niños ucranianos de manera abierta. Y, ya sabes, este es el crimen por el que el presidente Putin fue acusado por la Corte Penal Internacional, y merece más conciencia y atención en el mundo.

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, también se encontraba presente en esta cumbre y justamente se conversó sobre hacer responsable al Presidente Putin, ¿cree que se le podría exigir responsabilidades?

Si otras naciones que son signatarias de la Corte Penal Internacional, que forman parte de ella, están dispuestas a hacer cumplir su dictamen, entonces eventualmente podría ser responsabilizado. Técnicamente hablando, cuando él va a cualquier país.

La gente limpia las ruinas de un edificio residencial destruido en el lugar de un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania, el 24 de junio de 2024. Foto: Reuters

Por ejemplo si asiste a la cumbre del G20 que se realizará en Brasil en noviembre…

Es muy importante, si Brasil se considera una potencia del Estado de Derecho y si se considera un país que algún día necesitará la Corte Penal Internacional, entonces actuará en consecuencia. Quiero decir, sé que Putin tomó la decisión de no ir a Sudáfrica hace unos meses por esta razón. Así que, sí, es una acusación muy seria. Y algunos países se lo están tomando muy en serio.

¿Cómo evalúa la actitud vacilante de Estados Unidos respecto de permitir a Ucrania a usar las armas occidentales en sectores estratégicos de Rusia?

Yo estoy un poco frustrada y desconcertada por la política de restricción a Ucrania, en particular en este punto de la guerra. Ya llevamos dos años y medio de guerra. Los rusos no se encuentran restringidos. No tienen problema en atacar edificios, personas, fábricas, plantas de energía eléctrica, represas. Y si están dispuestos a golpear todo y hacer cualquier cosa, entonces lo que se necesita es justamente ampliar la respuesta. Yo no entiendo muy bien por qué se le ponen restricciones a Ucrania, como ha ocurrido todo este tiempo. Creo que habría sido más humano si se hubiera intentado ganar la guerra de Rusia contra Ucrania de manera más rápida.b