Ardern promete feriado nacional para año nuevo maorí si logra la reelección

Luego de haber aplazado en un mes las elecciones legislativas de Nueva Zelandia, la primera ministra, Jacinda Ardern, lanzó su campaña para asegurar su reelección en los comicios del 17 de octubre. El domingo se inició oficialmente el período de campaña y la premier hizo ayer una de sus primeras promesas: declarar feriado nacional el año nuevo maorí, llamado Matariki, a partir de 2022.

“Matariki será un feriado distintivo de Nueva Zelandia y un tiempo para la reflexión, celebración y mirar hacia el futuro, ya que nos enorgullecemos cada vez más de nuestra identidad nacional única”, dijo Ardern. “Mientras viajaba por Nueva Zelandia, escuché los llamados para que Matariki se convierta en un día festivo. Ha llegado el momento”, agregó.

Se trata de un importante gesto hacia la comunidad maorí, la etnia polinésica de Nueva Zelandia que representa casi el 17% de los más de 4,9 millones de habitantes en el país. Las comunidades maoríes suelen reunirse por la noche durante el Matariki, en invierno, aprovechando el período entre cosechas para celebrar y hacer ofrendas para un futuro generoso. Las celebraciones marcan el inicio del año lunar para los maoríes y llaman Matariki a las Pléyades o Siete Hermanas, el cúmulo estelar con un importante significado para varias culturas.

La medida anunciada por Ardern buscaría afianzar la historia y las costumbres maoríes.

El Partido Maorí ha hecho campaña por una década para obtener el día festivo. En tanto, el Partido Verde, el Movimiento Republicano y el medio de comunicación Stuff también han expresado la urgencia de la medida y han prometido su apoyo.

“Ninguno de nuestros (11) días festivos actuales reconoce la cultura y la tradición maoríes. Hacer de Matariki un día festivo es otro paso adelante en nuestra asociación como pueblo y un mayor reconocimiento del te ao (cultura) maorí en nuestra vida pública”, dijo el ministro de Turismo y descendiente maorí, Kelvin Davis.

El nuevo día festivo caería en algún momento durante el período Matariki entre junio y julio. El Partido Laborista (oficialista) pospondría la implementación hasta 2022 para dar tiempo a las empresas para que se recuperen del golpe del Covid-19 y se preparen para otro día festivo. Davis también ha expresado que pretenden consultar a un equipo de expertos de Matariki para obtener la fecha exacta.

Si el Partido Laborista de Ardern resulta reelecto en octubre, lo que tiene altas probabilidades de ocurrir según las encuestas, Matariki sería el primer día festivo desde que en 1973 otro gobierno laborista convirtió el Día de Waitangi -conmemoración de la firma del documento fundacional de Nueva Zelanda, el Tratado de Waitangi, entre los maoríes y la corona británica en 1840- en un día festivo y fue denominado como el “Día de Nueva Zelandia”.

Además, la promesa de Ardern se suma a la medida anunciada en 2019 que contempla la enseñanza obligatoria en los colegios de la historia de Nueva Zelandia y de los maoríes.

Eso sí, no todos están de acuerdo con la promesa de la premier. El líder del partido New Zealand First -socio de la coalición gobernante-, Winston Peters, dijo que se oponía a la idea: “El Covid-19 ha afectado drásticamente nuestra economía y las empresas no deberían tener que pagar otro día festivo. Deberíamos centrarnos directamente en la recuperación y las empresas y los trabajadores necesitan nuestro apoyo ahora más que nunca”, dijo Peters.