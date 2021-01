Asesora de Biden pide a migrantes no viajar a la frontera con México

En una conferencia de prensa telefónica en la que participó La Tercera, Roberta Jacobson, asistente especial del Presidente y coordinadora de la Frontera Sudoccidental de Estados Unidos, actualizó ayer la información sobre la frontera sur del país y la política migratoria de la nueva administración encabezada por Joe Biden.

La exembajadora de Estados Unidos en México explicó que el objetivo del nuevo gobierno demócrata en materia migratoria es restaurar el orden y justicia en el proceso de asilo, priorizando la salud pública en un plan a largo plazo. También dijo que Washington buscará atacar directamente las causas fundamentales que generan migración, como la pobreza y la corrupción.

Jacobson, sin embargo, instó a que los migrantes no se dirijan a la frontera, pues aseguró que la situación allí aún no ha cambiado y que la pandemia hace que sea aún más peligroso intentar pasar a Estados Unidos.

“A los migrantes que están pensando en viajar, la situación en la frontera no ha cambiado. Ahora no es el momento de llegar a la frontera de Estados Unidos (...). El viaje es especialmente peligroso ahora en medio de una pandemia”, advirtió.

La diplomática señaló que, a pesar de esto, el Presidente Biden está comprometido a que el proceso migratorio sea justo y ordenado, pero que tomará tiempo. “Los procedimientos para entrar a Estados Unidos no van a cambiar de la noche a la mañana”, dijo.

Además, Jacobson señaló que los migrantes que hayan llegado a Estados Unidos después del 1 de enero no serán considerados en las nuevas leyes migratorias. “Personas que no estén viviendo en Estados Unidos ahora, no serán incluidos en cualquier proyecto de ley de reforma migratoria ofrecido por la administración Biden”, advirtió.

En cuanto a los mayores retos que enfrenta Biden respecto a la frontera con México, Jacobson dijo que será combatir la proliferación de noticias falsas, pues existen traficantes que aseguran que ahora, con un nuevo Presidente, será más fácil entrar al país. La diplomática adelantó que la próxima semana Biden debería entregar información relacionada a reformas migratorias en el país.