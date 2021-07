Biden anunciará vacunación obligatoria para todos los trabajadores federales este jueves

El gobierno de Joe Biden se encuentra evaluando hacer obligatoria la inoculación contra el Covid-19 para todos los trabajadores federales mientras prepara nuevas medidas para aumentar el número de personas vacunadas contra la pandemia.

De acuerdo a la cadena estadounidense CNN, los anuncios serían dados a conocer el día jueves 29 de julio y podrían incluir restricciones adicionales para aquellos que no han recibido las dosis de la vacuna en un esfuerzo por convencer a más personas de que se vacunen, según detalla The New York Times.

El anuncio del Mandatario Joe Biden no incluirá a los miembros de las Fuerzas Armadas -pese a que tiene la autoridad para hacerlo- pero se espera que sea el Departamento de Defensa quién solicite a uniformados y personal militar ser inoculados.

Esta iniciativa se da luego de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) recomendara tanto a personas no vacunas como las que completaron su esquema de vacunación volver a usar mascarillas en espacios interiores; como respuesta al aumento de casos por la variante Delta.

El estado de California, la ciudad de Nueva York y el Departamento de Asuntos de Veteranos anunciaron medidas para hacer que el personal sanitaria y otros empleados federales deben estar vacunados contra el coronavirus.

El presidente estadounidense dijo el martes que el país debe “mejorar” sus tasas de vacunación contra el Covid-19. “Hemos visto un aumento en la inmunización en los últimos días, pero tenemos que hacerlo mejor. El jueves, presentaré los nuevos pasos en nuestro esfuerzo por inmunizar a más estadounidenses”, señaló en un comunicado.