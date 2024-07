¿Biden debe seguir en la Casa Blanca?: El debate que buscan abrir los republicanos

El debate se instaló entre los republicanos apenas Joe Biden anunció su decisión de abandonar la carrera por reelección el domingo. Sin preámbulos, el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Mike Johnson, instó al presidente del país a dimitir de su cargo tras su anuncio “sin precedentes” de renunciar a la candidatura electoral.

“Si Joe Biden no es apto para ser candidato a presidente, no es apto para ser presidente. Debe dimitir de inmediato del cargo. El 5 de noviembre no está lo bastante cerca”, afirmó el republicano Johnson en un mensaje publicado en X.

Al pedido de Johnson se sumó la representante republicana por Carolina del Sur, Nancy Mace, quien el mismo domingo anunció que presentaría una moción para instar a la vicepresidenta, Kamala Harris, a asumir las funciones de Biden, amparándose en la 25ª enmienda que menciona la incapacidad del presidente.

“Si Joe Biden no tiene la capacidad cognitiva para buscar la reelección, no tiene la capacidad cognitiva para cumplir lo que le queda de mandato”, publicó la miembro de la Cámara de Representantes Mace en su cuenta en la red social X.

“No podemos hacerlo como Congreso, por lo que mi resolución simplemente expresa el sentimiento de alentar (a Harris) a hacerlo porque creo que Joe Biden es un riesgo para la seguridad nacional”, dijo Mace a los periodistas en una llamada telefónica el lunes por la mañana. “Esto es sentido común. Si no puedes postularte para la reelección, no puedes gobernar el país”, insistió.

El también representante republicano por Texas, Chip Roy, presentó una moción similar luego del debate presidencial del 27 de junio, en el que el comportamiento errático de Biden desató cuestionamientos sobre su salud y aptitudes mentales.

Ya el sábado, el compañero de fórmula de Donald Trump, J.D. Vance, también planteó el tema. A través de X, señaló: “Todos los que piden a Joe Biden que ‘deje de postularse’ sin pedirle también que renuncie a la presidencia están inmersos en un nivel absurdo de cinismo. Si no puedes competir, no puedes servir. Debería dimitir ahora”.

Esto coincidió con un informe del medio Axios, que agregaba que los republicanos están “sentando las bases para presionarlo para que renuncie a su cargo”. “Si se reconoce que Biden no es apto para los rigores de una campaña electoral, se deduce lógicamente que es aún menos apto para los deberes mucho más exigentes y trascendentales de la presidencia”, dijo a Axios el director ejecutivo del Comité Senatorial Republicano Nacional, Jason Thielman.

La 25ª Enmienda a la Constitución se aprobó tras el asesinato del presidente John F. Kennedy, en 1963, cuyo predecesor, Dwight Eisenhower, sufría ataques al corazón. Pretendía dejar clara la línea sucesoria preparar a la administración para circunstancias urgentes.

Así, un vicepresidente puede relevar del poder al presidente con el apoyo del gobierno si no es apto para el cargo. Según la 25ª Enmienda, el vicepresidente y la mayoría de los miembros del gabinete pueden votar para declarar al presidente “incapaz de desempeñar los poderes y deberes de su cargo”. Luego, el vicepresidente asume las funciones del presidente en calidad de interino. Sin embargo, establece criterios muy estrictos para su aplicación, destaca Europa Press.

Algunos miembros del gobierno sondearon la aplicación de la 25ª Enmienda contra Donald Trump después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Sin embargo, ahora la Casa Blanca insiste en que Biden está perfectamente capacitado para terminar su mandato y el propio mandatario ha manifestado su intención de hacerlo en su carta de renuncia a la candidatura electoral.

“El presidente Biden heredó una economía en caída libre, una tasa de crímenes violentos disparadas y alianzas deterioradas de su predecesor. Consiguió el mayor crecimiento económico del mundo y rebajar la tasa de crímenes violentos más baja en casi 50 años (...). Espera terminar su mandato y lograr unos resultados más históricos para el pueblo estadounidense”, subrayó el portavoz de la Casa Blanca Andrew Bates en declaraciones a CNN.

En una columna, Steve Benen, colaborador político de MSNBC, dio sus razones de “por qué el presidente Joe Biden se retira, pero no renuncia”. “En primer lugar, pocos creen seriamente que el presidente sea incapaz de desempeñar sus funciones de aquí a enero”, planteó de entrada.

“En segundo lugar, el argumento de que ‘si no puedes postularte, no puedes servir’ es claramente erróneo. De hecho, como probablemente sabe Vance, muchos miembros del Congreso, incluidos varios de sus colegas del Senado de ambos partidos, han anunciado que dimitirán al final de su mandato actual. Esto es una rutina y no significa que tengan que renunciar al Capitolio”, prosiguió.

“En tercer lugar, es lógico que Biden explique en los próximos días que su decisión tiene que ver con el futuro, no con el presente: una cosa es decir que el titular demócrata está a la altura del cargo en 2024. Otra cosa es decir que seguirá estando igualmente en forma en 2028″, argumentó Benen.

Por último, destacó: “Si estuviera ayudando a Biden a escribir un discurso sobre esto, probablemente lo alentaría a decir algo como: ‘Últimamente, he tenido dos trabajos: dirigir el poder ejecutivo y postularme para un segundo mandato. De cara al futuro, he decidido centrar todas mis energías en el trabajo para el que me contrataron los estadounidenses y dejar el segundo trabajo a otros’”.